Fibocom collabore avec STMicroelectronics pour lancer une solution de maison intelligente au MWC Barcelona 2024

Fibocom collabore avec STMicroelectronics pour fournir la meilleure solution de maison intelligente de l'industrie en intégrant l'unité de microcontrôleur (MCU) STM32WB55 de ST et le module 5G compatible Matter FG370 de Fibocom dans un CPE 5G, pour parvenir à une gestion intelligente des appareils domestiques intelligents tels que les ampoules, les enceintes, les tablettes, les commutateurs, etc. Cette solution simplifie considérablement l'accès aux appareils domestiques intelligents grâce à un support unique, centralisé et interopérable pour un contrôle facile des appareils à partir de la plateforme compatible Matter.

BARCELONE, Espagne, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Fibocom (code boursier : 300638), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions sans fil IoT (Internet des objets) et de modules de communication sans fil, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec STMicroelectronics, un leader mondial des semi-conducteurs au service des clients dans toute la gamme des applications électroniques, pour le lancement d'une solution de maison intelligente à la pointe de l'industrie, tirant parti des technologies compatibles Matter, STM32WB55 et FG370. La solution assure le contrôle centralisé des appareils domestiques intelligents à travers différents protocoles, permettant aux appareils domestiques intelligents d'interagir de façon fluide.

Dans le paysage actuel de la connectivité des maisons intelligentes, l'un des problèmes les plus difficiles est de connecter les appareils de fabricants différents sans barrières protocolaires et de permettre à ces appareils de communiquer dans le même « langage » de manière transparente. La Connectivity Standards Alliance, l'organisation qui maintient et publie les normes Zigbee et Matter, joue un rôle crucial en assurant l'interopérabilité de divers appareils domestiques intelligents. De même, le déploiement des réseaux 5G a popularisé l'adoption des appareils 5G FWA pour une connectivité flexible, fiable et rapide à domicile.

En collaboration avec STMicroelectronics, Fibocom a intégré la solution de maison intelligente dans le CPE 5G en conjonction avec le MCU STM32WB55 de ST et le module 5G FG370 de Fibocom. Le STM32WB55 prend en charge les technologies Bluetooth/Thread/Zigbee, ce qui est crucial pour relier les appareils domestiques intelligents et assurer les interconnexions entre les appareils au niveau des applications, en offrant des approches flexibles Bluetooth + Thread et Bluetooth + Zigbee. En activant la communication 5G du CPE, le FG370 offre la possibilité de connecter le STM32WB55 via un périphérique UART, ce qui permet la mise en service du dispositif sur le CPE. L'alignement a considérablement amélioré et ouvert l'imagination de la domotique du futur et a fourni aux utilisateurs finaux une gamme complète d'avantages pour contrôler les appareils de la maison intelligente dans un CPE 5G sans configurations redondantes.

« En se concentrant sur l'innovation technologique des semi-conducteurs, ST s'engage à fournir aux clients des solutions de connectivité IoT de haute qualité. Nous sommes heureux de voir le MCU STM32WB55 de ST intégré dans le module 5G FG370 de Fibocom, ce qui permet à nos clients de construire des écosystèmes de maison intelligente sur des CPE 5G », a déclaré Yin Yu, responsable marketing des produits MCU sans fil chez STMicroelectronics.

« L'Alliance s'est engagée à faciliter l'interconnexion simplifiée, sécurisée et transparente de tous les objets, ouvrant ainsi la voie à un avenir connecté. Grâce à la collaboration des de STMicroelectronics et de Fibocom, cet objectif est simplifié avec l'accès sans fil fixe 5G, a déclaré Chris LaPré, responsable de la technologie à la Connectivity Standards Alliance. En lançant cette solution de maison intelligente compatible Matter, qui utilise la conception matérielle intégrée des deux entreprises, ils proposeront bientôt cet avantage aux fournisseurs de solutions. »

« Fibocom a rejoint la Connectivity Standards Alliance en tant que membre adoptant l'année dernière, et nous nous engageons à permettre et à mettre en œuvre une connectivité domestique supérieure grâce à des solutions de modules sans fil hautement compatibles. Et nous sommes heureux que la collaboration avec STMicroelectronics et la Connectivity Standards Alliance permette de faire évoluer et d'accueillir un grand nombre d'appareils domestiques intelligents de manière transparente et efficace, a déclaré Simon Tao, vice-président de l'unité MBB chez Fibocom. Dans l'avenir des solutions de maisons intelligentes, nous pensons que les appareils 5G FWA deviendront le "hub central" pour une connectivité domestique supérieure, et nous voyons l'énorme potentiel de renforcer les appareils FWA avec des solutions matérielles compatibles Matter. À l'avenir, le partenariat avec l'écosystème renforcera l'accélération de la solution de maison intelligente dans une plateforme unifiée. »

En savoir plus sur la solution de maison intelligente de Fibocom au stand #5I33 dans le hall 5 pendant le MWC Barcelona 2024.

À propos de Fibocom

Fibocom est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules et de solutions de communication sans fil, ainsi que le premier fournisseur de modules de communication sans fil coté en bourse sur le marché des actions A chinoises (code boursier : 300638). Fibocom offre une solution unique pour les clients de l'industrie en intégrant des modules de communication sans fil et des solutions IoT. Avec plus de deux décennies d'engagement dans la technologie de communication M2M et IoT et une vaste expertise, nous sommes capables d'apporter un service de connectivité fiable, pratique, sécurisé et intelligent à chaque industrie, enrichissant ainsi la vie intelligente grâce à une expérience sans fil parfaite. Le portefeuille de produits de Fibocom comprend des modules cellulaires (5G/4G/3G/2G/LPWA), des modules de qualité automobile, des modules d'IA, des modules intelligents pour Android, des modules GNSS et un service d'antenne. Ensemble, nous visons à stimuler la transformation numérique dans des secteurs comme l'ACPC (PC toujours connecté), le haut débit mobile, le commerce de détail intelligent, la C-V2X, la robotique, l'énergie intelligente, l'IIoT, les villes intelligentes, l'agriculture intelligente, la maison intelligente, la télémédecine, etc.

