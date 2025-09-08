HAIER PODPISUJE NOVÉ PARTNERSTVO S FUTBALOVÝMI KLUBMI LIVERPOOL FC A PARIS SAINT-GERMAIN

Spoločnosť Haier posilňuje svoju stratégiu globálneho športového partnerstva okrem iného partnerstvom s LALIGA, La Liga Portugal, Royal Moroccan Football Federation a obnovením zmluvy s ATP Tour.
BERLÍN, 8. september 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Haier, jednotka v objeme maloobchodného predaja značiek hlavných domácich spotrebičov na svete, dnes oznámila viacročné globálne partnerstvá s futbalovými klubmi Liverpool FC a Paris Saint-Germain. Tieto dohody spájajú dva najsledovanejšie futbalové kluby na svete so značkou známou inováciami zameranými na používateľa.
Na veľtrhu IFA v Berlíne sa dnes k spoločnosti Haier pripojili vedúci predstavitelia oboch klubov, aby boli svedkami odhalenia novej stratégie značky Haier a globálneho vyhlásenia partnerstiev. V rámci týchto partnerstiev bude spoločnosť Haier aktívne vystupovať na štadiónoch, digitálnych a maloobchodných kontaktných bodoch; poskytovať exkluzívne zážitky pre fanúšikov; a skúmať produkty pre inteligentnú domácnosť pod jednou značkou, ktoré vnesú do každodenného života energiu zápasov.
„Sme nadšení, že môžeme pozdvihnúť našu stratégiu športového marketingu partnerstvom s Liverpool FC a Paris Saint-Germain, ktoré patria medzi najslávnejšie majstrovské kluby na svete." Ich neúnavné úsilie o excelentnosť a duch inovácie hlboko rezonujú s podnikateľskou DNA spoločnosti Haier a naším záväzkom budovať skutočne globálnu značku. „Prostredníctvom týchto partnerstiev sa snažíme inšpirovať, spájať a vytvárať bohatšie a inteligentnejšie zážitky pre fanúšikov a spotrebiteľov po celom svete," uviedol Haishan Liang, podpredseda predstavenstva a prezident Haier Group.„Skvelé tímy vyhrávajú vďaka precíznosti, tímovej práci a neustálemu zdokonaľovaniu." My vyrábame naše produkty rovnakým spôsobom: sú navrhnuté pre ľudí, poháňané technológiou a overené v každodennom používaní."
„Haier je ambiciózna, inovatívna a popredná svetová značka a my ju vítame v rodine LFC," komentuje Ben Latty, obchodný riaditeľ Liverpool Football Club.„Ako popredný dodávateľ domácich spotrebičov si Haier vybudoval reputáciu kvality a silnú pôsobnosť na trhoch po celom svete. Tento globálny dosah zodpovedá rozsahu fanúšikovskej základne Liverpool FC po celom svete a nevieme sa dočkať realizácie tohto partnerstva a vzájomnej spolupráce."
„Sme veľmi radi, že môžeme privítať spoločnosť Haier v rodine Paris Saint-Germain," povedal Richard Heaselgrave, riaditeľ výnosov v Paris Saint-Germain.„Ako popredná svetová značka domácich spotrebičov je Haier súčasťou každodenného života ľudí. Toto partnerstvo je jedinečnou príležitosťou ešte viac priblížiť klub k našim fanúšikom po celom svete, a to ako na štadióne, tak aj u nich doma."
Vo svete futbalu spolupracuje Haier aj s LALIGA – jednou z najsledovanejších futbalových líg na svete – Liga Portugal – jednou z najrýchlejšie rastúcich národných líg v Európe – a Royal Moroccan Football Federation – špičkovým národným tímom v Afrike s rastúcim globálnym uznaním. Tieto partnerstvá zdôrazňujú strategickú ústrednú úlohu Španielska, Portugalska a Maroka vo futbalovom programe značky Haier.
V rámci svojej úplne novejstratégie duálneho sponzorstva vo svete športu, ktorá zahŕňa aj tenis, obnovila spoločnosť Haier svoje strategické partnerstvo s ATP Tour do roku 2028. Portfólio turnajov značky bude zahŕňať: Plava Laguna Croatia Open (Umag), ABN Amro Open (Rotterdam), BMW Open (Mníchov) a na záver sezóny prestížne Nitto ATP Finals v Turíne. Vďaka tomuto predĺženiu si Haier zaistí naďalej viditeľnosť značky na kurtoch, prémiové pohostinské zážitky a integráciu produktov na mieste pri vybraných podujatiach ATP Tour, čím poskytne globálnu platformu na prezentáciu svojich najnovších inovácií v oblasti inteligentného bývania. Značka bude tiež profitovať zo zviditeľnenia na digitálnych kanáloch ATP a osloví online viac ako jednu miliardu divákov. Vo svete tenisu pokračuje spoločnosť Haier v partnerstvách s Roland-Garros a Rolex Paris Masters, ako aj s Australian Open a Mutua Madrid Open, čím ďalej upevňuje tenis ako poprednú platformu v rámci svojej globálnej stratégie.
V rámci tejto novej fázy rozšíri Haier svoju úlohu zlatého partnera ATP nielen v kategórii domácich spotrebičov, ale po novom aj v kategórii domácej zábavy a televízie, čím posilní svoju viditeľnosť naprieč kategóriami a neustály dialóg s globálnou fanúšikovskou základňou.
„Predĺženie nášho partnerstva so spoločnosťou Haier je dôkazom hodnoty a vplyvu našej doterajšej spolupráce," hovorí Rodolphe Tastet, viceprezident ATP pre partnerstvá.„Odkedy sme spojili sily v roku 2023, úzko spolupracujeme na tom, aby sme prémiovú technológiu spoločnosti Haier predstavili globálnemu publiku ATP. Sme hrdí, že môžeme naďalej stavať na tomto trende a upevňovať náš spoločný záväzok k inováciám a excelentnosti."
Partnerstvo medzi značkou a významnými medzinárodnými tenisovými podujatiami pramení z hlbokého zdieľania hodnôt, ako je elegancia, precíznosť a snaha o špičkový výkon. Tieto vlastnosti sú charakteristické pre veľkých šampiónov aj prepojené riešenia Haier: dokonalá kombinácia techniky, excelentnosti a prejavov štýlu.
Partnerstvom s futbalovými klubmi Liverpool FC a Paris Saint-Germain, obnovením dlhodobého partnerstva s ATP Tour, významnými medzinárodnými turnajmi a posilnením svojej prítomnosti v LALIGA, Liga Portugal a marockom futbale sa Haier nielen stavia po boku šampiónov – preukazuje, že svetová jednotka v oblasti domácich spotrebičov hrá na rovnakej úrovni ako špičkové svetové kluby a športovci. Spoločne premieňame vášeň na ihrisku a na palubovke na inteligentnejší a prepojenejší domáci život. Excelentnosť patrí všade – preto žite, povzbudzujte a vyhrávajte so špičkami v Domácnosti šampiónov. Tieto partnerstvá zďaleka nie sú izolovanou iniciatívou, ale predstavujú najnovšiu kapitolu v dlhoročnom príbehu medzi spoločnosťou Haier a športom. Je to cesta založená na presvedčení, že šport je silnou inšpiratívnou platformou, ktorá spája a vytvára spoločné hodnoty. Obohacujú portfólio prestížnych sponzorstiev, ktoré už existujú vo futbale, tenise, volejbale a ďalších disciplínach, čím potvrdzujú osobitý prístup spoločnosti Haier k partnerstvám: vyberá si platformy, ktoré odrážajú hodnoty značky, ako sú excelentnosť, tímová práca a neustále zdokonaľovanie.
Koncom 80. a začiatkom 90. rokov bola značka Candy – dnes súčasť spoločnosti Haier Europe – hlavným sponzorom futbalového klubu Liverpool FC. Táto éra zostáva jednou z najikonickejších kapitol v histórii klubu. Dnešným oznámením sa kruh príbehu uzatvára a upevňuje sa dlhodobé prepojenie skupiny Haier Group s futbalom a jeho globálnymi fanúšikovskými komunitami.
HAIER ZNAMENÁ ŠPORT Spojenie spoločnosti Haier so športom je široké, strategické a globálne, čo odráža skutočnú multišportovú identitu. Od volejbalových ihrísk v Číne až po antukové kurty Roland Garros, od kriketových štadiónov v južnej Ázii až po futbalové arény v Európe a Afrike, spoločnosť Haier vybudovala model sponzorstva, ktorý sa prispôsobuje miestnym vášňam a zároveň posilňuje jej globálnu víziu. Táto filozofia sa odráža v širokom portfóliu referencií spoločnosti Haier, pričom každá z nich je navrhnutá tak, aby napĺňala skutočné potreby spotrebiteľov a zároveň rešpektovala kultúrne špecifiká a miestne zvyky.
Či už ide o práčku špeciálne na pranie tradičných a jemných tkanín, alebo klimatizáciu schopnú fungovať aj počas výkyvov napätia – každé riešenie je koncipované tak, aby zlepšilo život ľudí všade na svete.
Stratégiu športového sponzorstva spoločnosti Haier riadi rovnaká vízia: portfólio partnerstiev, ktoré odráža lokálne vášne a zároveň slúži globálnemu cieľu. Od futbalových ihrísk po tenisové kurty, od Európy po Áziu a Afriku, Haier investuje do platforiem, ktoré autenticky rezonujú so životmi ľudí a transformujú šport na univerzálny jazyk, ktorý spája technológie, kultúru a emócie v jednom spoločnom príbehu: Hrať s tými najlepšími.
O skupine Haier Group Skupina Haier Group bola založená v roku 1984 a je popredným svetovým poskytovateľom riešení pre lepší život a digitálnu transformáciu s mottom „viac tvorivosti, viac možností". Spoločnosť Haier vždy kládla dôraz na používateľa a vybudovala si prostredie založené na troch pilieroch: inteligentné bývanie, komplexné zdravotníctvo a digitálna ekonomika. Spoločnosť zriadila 10 centier výskumu a vývoja, 35 priemyselných parkov a 163 výrobných centier a v roku 2024 dosiahla globálne tržby vo výške 55,9 miliardy USD. Haier sa už 7 rokov po sebe umiestňuje v rebríčku Kantar BrandZ Top 100 najhodnotnejších svetových značiek. Okrem toho si Haier už 16 rokov po sebe drží 1. miesto v kategórii globálnych veľkých spotrebičov Euromonitor . Haier má 8 kótovaných spoločností a jej dcérska spoločnosť Haier Smart Home je zaradená medzi spoločnosti Fortune Global 500 a Fortune World's Most Admired Companies.
O klube Liverpool FC Liverpool FC, založený v roku 1892, je jedným z najhistorickejších a najslávnejších futbalových klubov na svete. Vyhral 20 ligových titulov vrátane Premier League, osem titulov FA Cup, 10 titulov League Cup, šesť európskych pohárov, tri poháre UEFA, štyri európske superpoháre, 16 Charity Shields, dva tituly v ženskej Superlige a jedny ženské majstrovstvá. Ako klub zameraný na spoločenskú zodpovednosť je Liverpool FC hrdý na prácu, ktorú vykonáva prostredníctvom oceňovanej iniciatívy The Red Way, svojho trvalého záväzku vytvárať lepšiu budúcnosť pre svojich ľudí, svoju planétu a svoje komunity. To zahŕňa úsilie o zlepšenie udržateľnosti v celom klube, posilnenie rovnosti, rozmanitosti a inklúzie vo všetkých oblastiach a vytváranie príležitostí, ktoré menia životy detí a mladých ľudí v regióne Merseyside aj mimo neho vďaka oficiálnej charitatívnej organizácii LFC Foundation.
O klube Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain (PSG) bol založený v roku 1970 a prvýkrát bol korunovaný za víťaza Ligy majstrov UEFA v roku 2025. Je najúspešnejším francúzskym športovým klubom a vedúcou silou na európskej scéne. Vo vlastníctve spoločnosti Qatar Sports Investments (QSI) sa PSG od roku 2011 rozrástlo na multišportovú inštitúciu, ktorá vyniká v mužskom a ženskom futbale, hádzanej, džude a e-športoch. V roku 2022 investovala do klubu spoločnosť Arctos Partners so sídlom v USA na podporu jeho dlhodobej stratégie rastu. S globálnou fanúšikovskou základňou presahujúcou 500 miliónov a počtom sledovateľov na všetkých sociálnych sieťach viac ako 230 miliónov sa PSG stal kultúrnou ikonou, ktorá stojí na priesečníku športu, módy a zábavy. Spolupráca s globálnymi značkami ako Jordan upevnila jej status celosvetovo uznávanej lifestylovej značky. V roku 2024 klub slávnostne otvoril kampus Paris Saint-Germain, najmodernejšie zariadenie, ktoré nastavuje nové štandardy pre rozvoj a výkonnosť športovcov. Ako Klub novej generácie spája Paris Saint-Germain atletickú excelentnosť, kultúrny vplyv a spoločenský vplyv, aby formoval budúcnosť športu a spoločnosti.
O asociácii ATP Poslaním ATP je slúžiť tenisu. Ako riadiaci orgán ATP Tour a ATP Challenger Tour sa venujeme miliarde fanúšikov z celého sveta, prezentujeme najlepších svetových hráčov na prestížnych turnajoch a inšpirujeme ďalšiu generáciu tohto športu. Od turnaja United Cup v Austrálii, cez Európu, Ameriku až po Áziu, hviezdy tohto športu bojujú o tituly a body do rebríčka PIF ATP na podujatiach ATP Masters 1000, 500 a 250, ako aj na grandslamových turnajoch. Všetky cesty vedú na finále Nitto ATP, naše prestížne finále sezóny, ktoré sa koná v talianskom Turíne. Turnaj, na ktorom sa zúčastní iba 8 najlepších jednotlivcov a tímov štvorhry za sezónu, bude svedkom korunovácie svetovej jednotky ATP roka, ktorú organizuje PIF, a ktorá v tenise predstavuje najvyšší úspech. Viac informácií nájdete na stránke www.ATPTour.com.
