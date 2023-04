Fidelis Care comienza la campaña educativa para miembros dado que el requisito de cobertura continua federal llega a su fin

El plan médico estatal proporcionará asistencia personalizada a miembros para renovar la cobertura de seguros médicos por primera vez en tres años

LONG ISLAND CITY, N.Y., 6 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fidelis Care anunció hoy que comenzará una amplia campaña de conciencia y comunicación educativa para más de 2 millones de miembros en 62 condados en el estado de Nueva York quienes deberán actualizar su información de elegibilidad para renovar su cobertura médica por primera vez en tres años.

Según la Ley de Apropiaciones Consolidadas de 2023, sancionada por el presidente Biden el 29 de Diciembre de 2022, la "condición de inscripción continua" para las coberturas de Medicaid, Child Health Plus, Plan Esencial y atención administrada a largo plazo que comenzaron en Marzo de 2020 durante el inicio de la emergencia sanitaria pública (PHE, por sus siglas en inglés) por el COVID-19 finalizará pronto.

La mayoría de los habitantes del estado de Nueva York que tienen cobertura a través de estos planes deberán actualizar su información de elegibilidad como parte del proceso de renovación durante los próximos 12 meses, dependiendo de las fechas de finalización de su cobertura. Los primeros recordatorios de renovación se enviaron en Marzo a personas cuya cobertura finaliza el 30 de Junio de 2023.

El regreso a un proceso de renovación anual es un cambio importante de los últimos tres años, cuando la cobertura se extendía de manera automática sin necesidad de que interviniera el miembro. Para cientos de miles de miembros que se inscribieron con Fidelis Care durante la PHE, así como para millones de neoyorkinos inscritos en Medicaid, renovar su seguro médico todos los años será una nueva experiencia. Durante los próximos 12 meses, Fidelis Care trabajará para ayudar a aproximadamente 2 millones de miembros a renovar su cobertura.

"Fidelis Care quiere asegurarse de que los miembros continúen teniendo acceso a la atención y los servicios que necesitan", indicó Megan Woodward, vicepresidenta, retención de miembros. "A medida que comenzamos este proceso, destacamos qué tan importante es que los miembros presten mucha atención a todas las comunicaciones que reciben de modo que puedan realizar la renovación a tiempo y conservar su cobertura sin ninguna interrupción. Ahora es el mejor momento para que los miembros se aseguren de que su información de contacto esté actualizada, de modo que reciban la información que necesiten".

Fidelis Care, que tiene la mayor membresía de Medicaid, Child Health Plus y Plan Esencial entre los planes médicos del estado de Nueva York, ha venido preparándose durante varios meses para asistir a los miembros con el proceso de renovación. El plan médico implementará un esfuerzo de comunicación integral, desde redes sociales hasta educación de proveedores y hasta eventos comunitarios, para asistir a los miembros a completar su solicitud de renovación.

Hay varias maneras para que los miembros reciban ayuda o realicen preguntas sobre el futuro proceso de renovación. Los representantes informados y altamente capacitados de Fidelis Care hablan múltiples idiomas y están disponibles para brindar una asistencia personalizada. Se puede comunicar con el equipo de Retención de Miembros de Fidelis Care llamando al 1-866-435-9521, de Lunes a Viernes, de 8:30 a.m. a 6 p.m.

La asistencia personalizada también está disponible en los 24 consultorios comunitarios de Fidelis Care en el estado de Nueva York y puede visitar la flota del plan de más de 75 ubicaciones de coches caravana "Streetside". Para obtener información acerca de los lugares y horarios, los miembros pueden visitar fideliscare.org/offices. También hay información especial disponible para miembros en fideliscare.org/renew.

Los miembros que se inscribieron en su seguro con NY State of Health (NYSOH, por sus siglas en inglés) también podrán renovar llamando a NYSOH al 1-855-355-5777; TTY: 1-800-662-1220. de Lunes de Viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. o los Sábados de 9 a.m. a 1 p.m. O también pueden visitar www.nystateofhealth.ny.gov las 24 horas del día, los 7 días de la semana y acceder a su cuenta.

Los miembros que están inscritos mediante su departamento local de servicios sociales o a través de la Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Nueva York recibirán un paquete de renovación en el correo y deberán completar su documentación detalladamente dentro del plazo solicitado.

"Fidelis Care se compromete a proporcionar a nuestros miembros la información que necesitan para mantener su elegibilidad para la cobertura", agregó Woodward, quien enfatizó que los miembros deben actuar para conservar su cobertura de seguro médico a medida que se aproxima su fecha de renovación. "Estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino".

