Field Medical présente les résultats de l'essai Field PULSE dans le cadre du Symposium sur la fibrilation auriculaire 2026

Démonstration de l'ablation instantanée grâce à des formes d'ondes à haute tension et à l'ablation par champ pulsé point par point

CARDIFF-BY-THE-SEA, Californie, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc, une société de technologie médicale de phase clinique qui propose des solutions d'ablation par champ pulsé (PFA) pour les arythmies cardiaques complexes, annonce aujourd'hui la présentation de données d'essais cliniques de dernière minute issues de la première étude Field PULSE chez l'humain lors du 31e Symposium international annuel sur la fibrilation auriculaire 2026, qui s'est tenu du 5 au 7 février à Boston.

Field PULSE évalue une nouvelle forme d'onde par champ pulsé à haute tension, inférieure à une seconde, délivrée par le système et le cathéter d'ablation FieldForce™ de Field Medical, un cathéter focal à détection de contact, permettant une ablation instantanée grâce à l'apport d'énergie point par point sans dépendre d'un contact prolongé entre le tissu et le cathéter. L'étude a été sélectionnée pour être présentée dans le cadre d'un essai clinique de dernière minute.

« En éliminant la nécessité d'un contact soutenu entre le tissu et le cathéter, la délivrance d'un champ pulsé inférieur à une seconde permet à la fois une ablation point par point efficace et des ensembles de lésions individualisés », déclare Vivek Y. Reddy, M.D., chercheur principal de Field PULSE et électrophysiologiste au Mount Sinai, New York. « Cette approche préserve la flexibilité que les médecins attendent de l'ablation focale tout en offrant l'efficacité procédurale associée aux technologies de champ pulsé. »

Points forts de l'étude

Fourniture instantanée d'énergie : lésions créées en moins de 200 millisecondes, permettant une ablation rapide point par point

lésions créées en moins de 200 millisecondes, permettant une ablation rapide point par point Efficacité de la procédure : durée médiane de l'isolation bilatérale des veines pulmonaires de 12,5 minutes, le cas le plus rapide ayant été réalisé en 7,7 minutes.

durée médiane de l'isolation bilatérale des veines pulmonaires de 12,5 minutes, le cas le plus rapide ayant été réalisé en 7,7 minutes. Durabilité de l'isolation des veines pulmonaires : La remappage a démontré une amélioration progressive de la durabilité de l'isolation des veines pulmonaires avec la forme d'onde optimisée.

La remappage a démontré une amélioration progressive de la durabilité de l'isolation des veines pulmonaires avec la forme d'onde optimisée. Par veine : 94,2%

94,2%

Par patient : 84,6%

84,6% Résultats d'innocuité :

aucun événement indésirable grave lié au dispositif



Pas de lésions rénales aiguës, de paralysie du nerf phrénique ou d'hémolyse cliniquement pertinente.



Parmi les patients évalués par IRM cérébrale (n=14), aucune lésion cérébrale silencieuse (DWI+/FLAIR+) n'a été observée.

Ces résultats permettent à Field Medical d'étendre les preuves cliniques de son approche de PFA focale à haute tension au-delà des arythmies ventriculaires et de développer une thérapie pour la fibrillation auriculaire (FA). Associés aux données précédemment rapportées sur la tachycardie ventriculaire (TV) chez l'humain après six mois, ces résultats confirment l'émergence d'une plateforme d'ablation polyvalente pour toutes les cavités cardiaques, conçue pour permettre une PFA focale sur les substrats auriculaires et ventriculaires tout en préservant l'efficacité de l'intervention.

« Les résultats de Field PULSE renforcent notre approche consistant à concevoir une PFA focale pour relever spécifiquement les défis fondamentaux des méthodes existantes, puis à valider son application à l'aide de données », déclare Steven Mickelsen, M.D., fondateur et responsable de la technologie de Field Medical. « En réalisant chaque point d'ablation en une fraction de seconde, nous réduisons la dépendance à l'égard d'une stabilité prolongée du cathéter, limitons l'impact des mouvements cardiaques et établissons une approche de plateforme pour le traitement des arythmies complexes. »

Les données de Field PULSE ont été présentées au cours de la session I des essais cliniques de dernière minute lors du Symposium sur la fibrilation auriculaire 2026. Field Medical fera une présentation le vendredi 6 février, de 7h30 à 8h30, lors d'une session scientifique sur la biophysique de la PFA pour la fibrilation auriculaire, avec un exposé intitulé Maximisation de la profondeur de lésion en utilisant la forme d'ondes PFA à haute tension par Kenneth Ellenbogen, M.D., et au cours de la session de transmission de cas n°6, le samedi 7 février, de 7h30 à 9h30, sur l'ablation dans la fibrilation auriculaire en utilisant un cathéter PFA de champ médical à haute tension, présentée par Vivek Reddy, M.D., utilisant le système d'ablation FieldForce et le cathéter d'ablation FieldForce.

À propos du système d'ablation FieldForce™

Le système d'ablation FieldForce est un système de PFA focale à détection de contact conçu sur la technologie propriétaire FieldBending™ pour délivrer des champs électriques ciblés à haute intensité à l'aide d'une nouvelle stratégie d'administration d'énergie pulsée. Conçu pour prendre en charge l'ablation auriculaire et ventriculaire, le système sert de plateforme d'ablation universelle pour le cœur et au-delà. Le système FieldForce est conçu pour permettre un traitement d'ablation ciblé et adapté, tandis que les caractéristiques de la plateforme se concentrent sur l'efficacité de la procédure.

À propos de Field Medical®, Inc.

Créé en 2022 par le docteur Steven Mickelsen, Field Medical est une société de technologie médicale au stade clinique qui s'est engagée à promouvoir les solutions d'ablation par champ pulsé (PFA) pour les arythmies cardiaques complexes. Son système d'ablation FieldForce intègre une conception de cathéter focal avec l'énergie propriétaire FieldBending conçue pour fournir en toute sécurité une ablation efficace et précise dans le but d'améliorer les résultats dans le traitement des arythmies ventriculaires et auriculaires. En 2024, Field Medical a obtenu la désignation de dispositif pionnier et a été admis au programme pilote TAP de la FDA pour son indication de tachycardie ventriculaire. En octobre 2025, l'essai VCAS a été publié dans Circulation.

Pour plus d'informations, visitez le site www.fieldmedicalinc.com et suivez-nous sur LinkedIn, X, et YouTube.

Le système d'ablation FieldForce™ est un dispositif expérimental dont l'utilisation est limitée par la loi fédérale (ou américaine) à des fins de recherche.

