Field Medical、AFシンポジウム2026でField PULSEの最新試験データを発表

高電圧波形を用いた瞬間的なアブレーションと効率的な一か所ずつのパルスフィールドアブレーションを実証

カリフォルニア州カーディフバイザシー、2026年2月7日 /PRNewswire/ -- 複雑な心不整脈に対するパルスフィールドアブレーション（PFA）ソリューションを推進する、臨床段階の医療技術企業であるField Medicalは、ボストンで2月5～7日に開催された2026年第31回国際AFシンポジウム（31st Annual International AF Symposium 2026）において、ファーストインヒューマンのField PULSE試験の最新臨床試験データのプレゼンテーションを発表しました。

Field PULSEにより、Field MedicalのFieldForce™アブレーションシステムおよびカテーテル（接触センシングの焦点カテーテル）で送達される新しい高電圧の1秒未満のパルスフィールド波形が評価されます。これにより、組織とカテーテルを長時間接触させる必要がなくなり、一か所ずつのエネルギー送達による瞬間的なアブレーションが実現します。この研究は、最新臨床試験（Late Breaking Clinical Trials：LBCT）のプレゼンテーションに選出されました。

「組織とカテーテルが継続的に接触する必要性を取り除くことで、1秒未満のパルスフィールド送達によって効率的な一か所ずつのアブレーションと病変セットの個別化の両方が可能になります」Field PULSEの主任研究者でありニューヨーク州Mount Sinaiの電気生理学者であるVivek Y. Reddy医学博士は述べます。「このアプローチによってパルスフィールド技術が関わる手術の効率性を実現しつつ、医師が焦点アブレーションに求める柔軟性が維持されます」

研究のハイライト

瞬間的なエネルギー送達： 200ミリ秒未満で病変が形成されるため、一か所ずつの迅速なアブレーションが可能

200ミリ秒未満で病変が形成されるため、一か所ずつの迅速なアブレーションが可能 手術の効率化： 両側肺静脈隔離術（PVI）時間の中央値は12.5分、最速の症例では7.7分で完了

両側肺静脈隔離術（PVI）時間の中央値は12.5分、最速の症例では7.7分で完了 PVIの耐久性： 再マッピングによって最適化された波形を用いることで、PVIの耐久性が徐々に向上することを実証済み

再マッピングによって最適化された波形を用いることで、PVIの耐久性が徐々に向上することを実証済み 静脈別： 94.2%

94.2%

患者別： 84.6%

84.6% 安全性評価

装置関連の重篤な有害事象なし



急性腎障害、横隔膜神経麻痺の報告、臨床的に関連する溶血なし



脳MRIで評価された患者（n=14）の間では、無症候性大脳病変（DWI+/FLAIR+）は観察されなかった

以上の知見により、Field Medicalの高電圧焦点PFAアプローチに関する一連の臨床エビデンスは、心室性不整脈に留まらず心房性不整脈（AF）治療方法の開発にまで拡大されました。この結果は、すでに報告された6か月間のファーストインヒューマンの心室頻拍（VT）データと合わせ、手術の効率性を保ちつつ心房／心室の基質にわたる焦点PFAを可能にするように設計された、全心室に対応する多用途アブレーションプラットフォームの登場をサポートするものです。

「Field PULSEの結果は、既存の方法の根本的な限界に対処するために焦点PFAを計画的に構築し、その適用をデータを通じて検証するという当社のアプローチを補強するものです」Field Medicalの創設者兼最高技術責任者であるSteven Mickelsen医学博士は述べます。「各アブレーションポイントをほんの数秒で治療することで、長時間にわたるカテーテルの安定性への依存を減らし、心臓の動きの影響を制限し、複雑な不整脈を治療するためのプラットフォームアプローチを確立します」

Field PULSEのデータは、AFシンポジウム2026（AF Symposium 2026）の最新臨床試験（Late Breaking Clinical Trials）セッションIで発表されました。Field Medicalは2月6日（金）午前7時30分～8時30分に、AFに対するPFAの生物物理学に関する科学会議で取り上げられます。同会議には、Kenneth Ellenbogen医学博士による講演「高電圧PFA波形を用いた病変深度の最大化」（Maximizing Lesion Depth Using High Voltage PFA Waveform）が含まれ、また2月7日（土）午前7時30分～9時30分の症例報告（Case Transmission）セッション6では、Vivek Reddy医学博士によるFieldForceアブレーションシステムとFieldForceアブレーションカテーテルを用いた主要講演「Field Medical製高電圧PFAカテーテルを用いたAFアブレーション」（AF Ablation Using a High-Voltage Field Medical PFA Catheter）が行われます。

FieldForce™アブレーションシステムについて

FieldForceアブレーションシステムは独自のFieldBending™技術に基づいて構築された接触センシングの焦点PFAシステムであり、新しいパルスエネルギー送達戦略を用いて標的を絞った高強度電界を実現します。心房／心室両方のアブレーションに対応するように設計されたこのシステムは、心臓とそれ以外の箇所における普遍的なアブレーションプラットフォームとして機能します。FieldForceシステムの設計によって標的を絞ったカスタマイズ可能なアブレーション治療が実現する一方で、プラットフォームには手術を効率的に行えるようにする機能が用意されています。

Field Medical®について

2022年、Steven Mickelsen医学博士によって設立されたField Medicalは、複雑な心不整脈に対するパルスフィールドアブレーション（PFA）ソリューションの発展に取り組む、臨床段階の医療技術企業です。同社のFieldForceアブレーションシステムは、焦点カテーテル設計を効率的で正確なアブレーションを安全に行うために設計された独自のFieldBendingエネルギーと統合したシステムであり、心室性／心房性不整脈の治療結果を向上させることを目的としています。2024年、Field Medicalはブレイクスルーデバイス指定を獲得し、心室頻拍の適応症の成果によってFDA TAPパイロットプログラムへの参加が認められました。2025年10月、VCAS試験はCirculationに掲載されました。

詳細については、www.fieldmedicalinc.comをご覧の上、LinkedIn、X、YouTubeでフォローしてください。

FieldForce™アブレーションシステムは治験用医療機器であり、連邦法（米国法）によって使用は治験用に限定されています。

