FII Institute faz vários anúncios impactantes no Global PRIORITY Summit em Miami

O Future Investment Initiative (FII) Institute anuncia o lançamento de seu Global PRIORITY Report de 2023 e do PRIORITY Tracker que o acompanha, quatro consultores especiais, e planeja sediar seuGlobal PRIORITY Summit em Miami em 2024.

RIADE, Arábia Saudita, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Future Investment Initiative (FII) Institute anunciou o próximo lançamento do PRIORITY Report de 2023 em seu Global PRIORITY Summit em Miami. Com base no sucesso esmagador do PRIORITY Report do ano passado, a publicação abrangente e perspicaz deste ano será baseada em uma extensa pesquisa com mais de 50.000 indivíduos de mais de 20 países em todo o mundo, fornecendo uma perspectiva verdadeiramente global para se aprofundar ainda mais nas preocupações mais prementes enfrentadas pela população.

Para capacitar ainda mais a tomada de decisões baseada em dados, o PRIORITY Report de 2023 será acompanhado pelo PRIORITY Tracker, um painel interativo projetado para líderes e formuladores de políticas visualizarem e interpretarem as prioridades globais dos cidadãos em todo o mundo.

O CEO do FII Institute, Richard Attias, destacou: "a missão do FII Institute é simples: humanidade. Nossa PRIORIDADE são as pessoas. Oferecer aos tomadores de decisão acesso a esses recursos criará um impacto tangível e positivo sobre a humanidade".

Um anúncio adicional do FII Institute é a adição de quatro novos conselheiros especiais que se juntam ao think tank à medida que a organização ganha impulso em direção à mudança e busca a liderança de pensamento a serviço da humanidade. Esses pioneiros incluem: no campo do Espaço, Hélène Huby, que é a única mulher no mundo a dirigir uma empresa de naves espaciais como cofundadora e CEO da Exploration Company; na área de Energia, o Professor Yi Cui, diretor do Stanford Precourt Institute for Energy; na área de Oceanos, Carlos Duarte, professor honorário da KAUST e diretor executivo do G20 Global Coral Research; e, por último, na área de Educação, Anshuman Mishra, fundador da MPH Holdings e desenvolvedor de plataformas inovadoras de e-learning e educação digital.

Por fim, o FII Institute anunciou que, devido ao grande sucesso de seu PRIORITY Summit de 2023, sediará outro PRIORITY Summit em Miami em 2024.

