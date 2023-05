L'Institut FII fait plusieurs annonces importantes lors du Sommet mondial PRIORITY à Miami

L'Institut Future Investment Initiative (FII) annonce le lancement de son rapport mondial PRIORITY 2023 et du PRIORITY Tracker qui l'accompagne, présente quatre conseillers spéciaux, et prévoit d'organiser son Sommet mondial PRIORITY à Miami en 2024.

RIYAD, Arabie Saoudite, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'Institut Future Investment Initiative (FII) a annoncé la publication prochaine de son rapport PRIORITY 2023 lors de son Sommet mondial PRIORITY qui s'est tenu à Miami. Fort du succès retentissant du rapport PRIORITY de l'année dernière, la publication complète et instructive de cette année s'appuiera sur une vaste enquête menée auprès de plus de 50 000 personnes issues de plus de 20 pays du monde entier, offrant ainsi une perspective véritablement mondiale pour approfondir les préoccupations les plus pressantes de la population.

Afin de favoriser une prise de décision fondée sur les données, le rapport PRIORITY 2023 sera accompagné du PRIORITY Tracker, un tableau de bord interactif conçu pour permettre aux dirigeants et aux décideurs politiques de visualiser et d'interpréter les priorités globales des citoyens du monde entier.

Richard Attias, PDG de l'Institut FII a souligné : « La mission de l'Institut FII est simple : l'humanité. Notre PRIORITÉ, ce sont les personnes. Donner aux décideurs l'accès à ces ressources aura un impact positif et tangible sur l'humanité. »

L'Institut FII a également annoncé l'arrivée de quatre nouveaux conseillers spéciaux qui rejoignent son groupe de réflexion, alors que l'organisation s'engage sur la voie du changement et de la recherche d'un leadership éclairé au service de l'humanité. Ces pionniers sont les suivants : dans le domaine de l'espace, Hélène Huby, seule femme au monde à diriger une entreprise de vaisseaux spatiaux en tant que cofondatrice et PDG de la société Exploration ; dans le domaine de l'énergie, le professeur Yi Cui, directeur de l'Institut Precourt de Stanford pour l'énergie ; dans le domaine des océans, Carlos Duarte, professeur distingué à KAUST et directeur exécutif du G20 Global Coral Research ; et enfin, dans le domaine de l'éducation, Anshuman Mishra, fondateur de MPH Holdings et concepteur de plateformes innovantes d'apprentissage en ligne et d'éducation numérique.

Enfin, l'Institut FII a annoncé qu'en raison du succès retentissant de son sommet PRIORITY de 2023, il organisera un nouveau sommet PRIORITY à Miami en 2024.

