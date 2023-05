FII Institute Gibt Bei Der Global PRIORITY Summit in Miami Mehrere Wirkungsvolle Ankündigungen Ab

Das Future Investment Initiative (FII) Institute gibt die Veröffentlichung seines 2023 Global PRIORITY-Reports, des begleitenden PRIORITY-Trackers, sowie vier Sonderberatern bekannt. Es plant, seine Global PRIORITY Summit in Miami im Jahr 2024 zu veranstalten.

RIAD, Saudi-Arabien, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Das Future Investment Initiative (FII) Institute gab die bevorstehende Veröffentlichung des 2023 PRIORITY-Reports auf seiner Global PRIORITY Summit in Miami bekannt. Aufbauend auf dem überwältigenden Erfolg des PRIORITY Reports des letzten Jahres, wird die diesjährige umfassende und aufschlussreiche Veröffentlichung auf einer umfangreichen Umfrage unter mehr als 50.000 Personen aus mehr als weltweit 20 Ländern basieren, die eine wirklich globale Perspektive bieten, um die dringendsten Bedenken der Bevölkerung zu vertiefen.

Um die datengesteuerte Entscheidungsfindung weiter zu stärken, wird der PRIORITY 2023-Bericht von dem PRIORITY Tracker begleitet. Dies ist ein interaktives Dashboard, das für Führungskräfte und politische Entscheidungsträger entwickelt wurde, um die globalen Prioritäten von Bürgern auf der ganzen Welt visualisieren und interpretieren zu können.

Der FII Institute CEO, Richard Attias, betonte: „Die Mission des FII Institutes ist einfach: Die Menschheit. Unsere PRIORITÄT sind Menschen. Entscheidungsträgern Zugang zu diesen Ressourcen zu gewähren, wird einen greifbaren, positiven Einfluss auf die Menschheit haben".

Eine zusätzliche Ankündigung des FII Institutes ist das Hinzufügen von vier neuen Sonderberatern, die der Expertenkommission beitreten, während die Organisation Impulse für Veränderungen aufbaut und eine Vordenkerrolle im Dienste der Menschheit verfolgt. Zu diesen Pionieren gehören: Im Bereich des Weltraums Hélène Huby, die weltweit einzige Frau ist, die ein Raumfahrtunternehmen als Mitbegründer und CEO von Exploration Company betreibt; im Bereich Energie, Professor Yi Cui, Direktor für dasStanford Precourt Institute for Energy; im Bereich Oceans, Carlos Duarte, eine angesehene Professorin bei KAUST und geschäftsführende Direktorin des G20 Global Coral Researchs, und schließlich im Bereich Bildung, Anshuman Mishra, Gründerin von MPH Holdings und Entwicklerin des innovativen E-Learnings und digitaler Bildungsplattformen.

Schließlich kündigte das FII Institute an, dass es auf Grund des überwältigenden Erfolgs seines 2023 PRIORITY-Gipfels wieder die PRIORITY Summit im Jahr 2024 in Miami ausrichten wird.

