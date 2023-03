RIADE, Arábia Saudita, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Future Investment Initiative (FII) Institute realizará a Cúpula global PRIORITY em Miami de 30 a 31 de março, 2023, reunindo pessoas de todas as esferas da vida para discutir a maior prioridade para cada segmento da sociedade à medida que o mundo passa por mudanças sociais, econômicas e geopolíticas extraordinárias.

A cúpula está em parceria com a cidade de Miami, uma das cidades mais diversificadas do mundo atualmente passando por grande expansão devido à sua próspera tecnologia e centro de investimentos financeiros.

A cúpula exclusiva está prevista para criar um roteiro para o mundo enfrentar seus desafios mais urgentes.

A PRIORITY foi projetada como uma plataforma para entender as necessidades, desejos e expectativas da humanidade – em seguida, engajar-se em uma discussão com o objetivo de impulsionar a ação e encontrar soluções que ajudarão líderes em todo o mundo a abordar a prioridade número um para cada segmento da sociedade.

A cúpula oferece uma oportunidade única para líderes especialistas em tópicos como mudança climática, pobreza e imigração se reunirem com potenciais parceiros e catalisarem projetos para passar do estágio de pesquisa para as soluções do mundo real totalmente desenvolvidas.

Além de promover o diálogo crucial por trás dessas questões, o FII Institute investiu diretamente para organizações que criam mudanças como a Red Sea Farms, que projeta tecnologia agrícola sustentável, e a Timbeter, uma organização com o objetivo de melhorar o fornecimento de madeira.

A cúpula busca responder a perguntas críticas, como quais novos regulamentos e/ou organizações precisam ser formadas para concretizar cada prioridade? Como as comunidades em todo o mundo podem aprender a entender e apoiar umas às outras para alcançar cada prioridade? Como podemos ajudar os líderes políticos, econômicos e culturais globais e incentivá-los a focar em cada prioridade?

Richard Attias, CEO do FII Institute, disse: "A prioridade é mantida para abrir nossos olhos para as principais preocupações do povo, o que é uma ferramenta de valor inestimável nas mãos daqueles capazes de mudar. Esta cúpula inclusiva é focada na ação que podemos tomar para abordar essas preocupações e como reinventar muitos modelos de negócios e sociais da economia global e abrir caminho para uma vida mais próspera e gratificante ".

Ele acrescentou: "Como parte da visão do FII Institute de causar um impacto duradouro e positivo em nossa humanidade, nossa prioridade é que as vozes das pessoas sejam ouvidas, e é por isso que estamos determinados a manter este diálogo global anual para que as pessoas no poder possam ouvir os desejos, as esperanças e as expectativas de nossos colegas seres humanos".

Realizada na cidade de Miami, um centro global em expansão, inovador e crescente, a cúpula busca incorporar o DNA da cidade ao seu próprio.

"Nosso mundo nunca se movimentou tão rápido quanto hoje, e a tecnologia só está acelerando esse processo", disse o Prefeito de Miami Francis X. Suarez. "Para prosperar na nova era de nossa economia, devemos nos reunir e discutir nossos desafios mais urgentes – é por isso que estamos orgulhosos de sediar a edição deste ano do Future Investment Initiative Institute Summit em Miami, uma vez que reunirá mentes extraordinárias que compartilharão suas percepções sobre como podemos liberar nosso potencial em um ambiente constantemente disruptivo.

Sobre o FII Institute

O FII Institute é uma organização global sem fins lucrativos com um braço de investimento e uma agenda: impacto sobre a humanidade. Lançado em 2019 o Instituto publicou vários relatórios, organizou muitas plataformas internacionais e lançou várias iniciativas e projetos para criar um futuro mais sustentável para a humanidade.

Além disso, o FII Institute está comprometido com os princípios da Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG), promovendo mentes brilhantes e transformando ideias em soluções do mundo real em cinco áreas de foco central: Inteligência Artificial e Robótica, Educação, Saúde e Sustentabilidade.

