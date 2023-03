Le FII Institute organise le sommet mondial PRIORITY à Miami en mars prochain

RIYAD, Arabie saoudite, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le Future Investment Initiative (FII) Institute prévoit d'organiser le sommet mondial PRIORITY à Miami les 30 et 31 mars 2023. Il réunira des personnes de tous horizons pour discuter de la plus haute priorité pour chaque segment de la société alors que le monde traverse des changements sociaux, économiques et géopolitiques exceptionnels.

Le sommet est organisé en partenariat avec la ville de Miami, l'une des villes les plus diversifiées au monde, qui connaît actuellement une expansion massive en raison de son pôle d'investissement technologique et financier florissant.

Unique en son genre, ce sommet a pour but d'élaborer une feuille de route pour aider le monde à relever les défis les plus urgents.

Le sommet PRIORITY est conçu comme une plateforme permettant de comprendre les besoins, les désirs et les attentes de l'humanité, et d'engager une discussion visant à susciter des actions et à trouver des solutions qui aideront les dirigeants du monde entier à répondre à la priorité numéro un de chaque segment de la société.

Ce sera une occasion unique pour les experts du changement climatique, de la pauvreté et de l'immigration de rencontrer des partenaires potentiels et de catalyser des projets pour qu'ils passent du stade de la recherche à celui du développement de solutions concrètes.

En plus de faire la promotion d'un dialogue crucial sur ces questions, le FII Institute a également investi directement dans des organisations qui créent le changement, comme Red Sea Farms, qui conçoit des technologies d'agriculture durable, et Timbeter, une organisation cherchant à améliorer l'approvisionnement en bois.

Le sommet cherchera à répondre à des questions essentielles : quelles sont les nouvelles réglementations et/ou organisations à mettre en place pour répondre à chaque priorité ? Comment les communautés du monde entier peuvent-elles se comprendre et se soutenir mutuellement pour répondre à chaque priorité ? Comment pouvons-nous aider les leaders politiques, économiques et culturels mondiaux pour les encourager à se consacrer à chaque priorité ?

Richard Attias, PDG du FII Institute, a déclaré : « Le sommet PRIORITY a pour but de nous ouvrir les yeux sur les principales préoccupations des gens, ce qui est quelque chose d'inestimable entre les mains de ceux qui sont capables de créer des changements. Ce sommet inclusif se concentre sur les mesures que nous pouvons prendre pour répondre à ces préoccupations et sur la manière de réinventer de nombreux modèles commerciaux et sociaux de l'économie mondiale et d'ouvrir la voie à des vies plus prospères et plus épanouissantes. »

Il a ajouté : « Dans le cadre de la vision du FII Institute, qui consiste à avoir un impact positif et durable sur l'humanité, notre priorité est que la voix de tous soit entendue. C'est pourquoi nous sommes déterminés à organiser ce dialogue mondial annuel afin que les personnes au pouvoir puissent écouter les souhaits, les espoirs et les attentes de nos semblables. »

Organisé dans la ville de Miami, un hub mondial en pleine expansion, innovant et dynamique, le sommet entend intégrer l'ADN de la ville dans le sien.

« Notre monde n'a jamais bougé aussi vite qu'aujourd'hui, et la technologie ne fait qu'accélérer ce processus », a déclaré le maire de Miami, Francis X. Suarez. « Pour prospérer dans la nouvelle ère de notre économie, nous devons nous rassembler et discuter de nos défis les plus urgents. Ainsi, nous sommes fiers d'accueillir le sommet annuel du Future Investment Initiative Institute à Miami, car il rassemblera des esprits extraordinaires qui partageront leurs idées sur la façon dont nous pouvons libérer notre potentiel dans un environnement en perpétuel changement. »

Le FII Institute est une organisation internationale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Lancé en 2019, l'institut a publié divers rapports, accueilli de nombreuses plateformes internationales et lancé plusieurs initiatives et projets visant à créer un avenir plus durable pour l'humanité.

Le FII Institute est également attaché aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), encourage les esprits les plus brillants et transforme les idées en solutions concrètes dans cinq domaines d'intervention : intelligence artificielle et robotique, éducation, santé et développement durable.

