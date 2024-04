Finanční zpráva: Příjmy skupiny JOY GROUP vzrostly v roce 2023 o 48 % a s objemem 360 milionů USD zařadily společnost na druhé místo mezi domácími výrobci barevné kosmetiky v Číně

ŠANGHAJ, 9. dubna 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. („JOY GROUP") představila své finanční výsledky za fiskální rok 2023. Skupina překročila celkový objem maloobchodní tržby 450 milionů USD (3 miliardy RMB) a dosáhla milníkové hodnoty tržeb ve výši 360 milionů USD (2,61 miliardy RMB), což představuje pozoruhodný meziroční nárůst o 48 % (bez společnosti René Furterer). JOY GROUP tak zaujala 2. místo mezi domácími čínskými výrobci barevné kosmetiky a potvrdila své vůdčí postavení v tomto odvětví.

JOY GROUP Multi-brand Portfolio

Tento úspěch představuje další rok soustavného dvouciferného růstu se zdravou ziskovostí, díky němuž se společnost JOY GROUP stala jednou z nejrychleji se rozvíjejících kosmetických společností v Číně.

JOY GROUP je kosmetická společnost více značek, jejímž posláním je „vytvořit svět krásy, která přinese radost všem". Skupinu tvoří tři hlavní značky - JUDYDOLL, JOOCYEE a René Furterer (působící v Číně) - a její nabídka produktů pokrývá nejrůznější kosmetická odvětví, včetně barevné kosmetiky, péče o vlasy a vlasovou pokožku. V roce 2022 byla skupina JOY GROUP zařazena do uznávaného žebříčku 100 nejlepších kosmetických společností na světě sestavovaného společností WWD Beauty Inc. (WWD Beauty Inc. Top 100), kde obsadila 86. pozici.

V roce 2023 zaznamenala samotná značka JUDYDOLL roční tržby ve výši 232 milionů USD (1,67 miliardy RMB), což představuje silný meziroční nárůst o 66 %. Značka JOOCYEE současně dosáhla ročních tržeb 130 milionů USD (940 milionů RMB), což odpovídá meziročnímu nárůstu o 25 %.

V říjnu 2023 navíc společnost JOY GROUP uzavřela strategické partnerství se společností Pierre Fabre Laboratories. Od 1. ledna 2024 převzala společnost JOY GROUP odpovědnost za veškeré operace prémiové značky péče o vlasy a vlasovou pokožku „René Furterer" v Číně, čímž prokázala své odhodlání zaujmout vedoucí postavení také na trhu vlasové péče.

Společnost JOY GROUP nyní spravuje rozsáhlou obchodní síť zahrnující vlajkové prodejny na hlavních platformách elektronického obchodu, více než 50 kamenných butiků a celostátní zastoupení ve více než 10.000 kamenných prodejnách barevné kosmetiky po celé Číně. Kromě toho se díky výhradně vlastněným laboratořím a závodům na výrobu kosmetiky pyšní kompletním dodavatelským řetězcem na klíč – od výzkumu a vývoje přes výrobu až po marketing a prodej.

Prezident skupiny JOY GROUP Allan Liu potvrdil pevné odhodlání skupiny realizovat svou globalizační strategii. Od roku 2020 tak JOY GROUP aktivně rozšiřuje svou působnost na zahraničních trzích a získává významné postavení na trzích Japonska a ASEAN. Do budoucna je jejím cílem dále rozšiřovat svou přítomnost na trzích s vysokým potenciálem růstu, jako je Austrálie, Kanada a Blízký východ.