Kinerja Keuangan: Pendapatan JOY GROUP pada 2023 Tumbuh 48% hingga Mencapai US$ 360 Juta, Menjadi Produsen Kosmetik No.2 Terbesar di Pasar Domestik Tiongkok

Kinerja keuangan tersebut kembali mencerminkan pertumbuhan dua digit JOY GROUP dengan profitabilitas yang sehat. Maka, JOY GROUP segera menjadi salah satu produsen kosmetik asal Tiongkok yang paling berkembang pesat.

JOY GROUP adalah perusahaan kecantikan yang memiliki sejumlah merek dengan misi yang bertajuk "Create a world of beauty that brings joy to everyone". Terdiri atas tiga merek utama— JUDYDOLL, JOOCYEE, dan René Furterer (hanya tersedia di pasar Tiongkok)—portofolio produk JOY GROUP mencakup beragam segmen kecantikan, termasuk kosmetik, perawatan rambut, dan perawatan kulit kepala. JOY GROUP juga tercantum dalam daftar bergengsi "WWD Beauty Inc. Top 100" pada 2022, menempati posisi ke-86.

Pada 2023, JUDYDOLL membukukan pendapatan tahunan senilai US$ 232 juta (RMB 1,67 miliar), mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 66%. Di sisi lain, JOOCYEE mencatat pendapatan tahunan senilai US$ 130 juta (RMB 940 juta), mengalami pertumbuhan tahunan lebih dari 25%.

Lebih lagi, pada Oktober 2023, JOY GROUP menjalin kemitraan strategis dengan Pierre Fabre Laboratories. Mulai 1 Januari 2024, JOY GROUP menjalankan seluruh kegiatan operasional merek "René Furterer" di Tiongkok pada segmen produk perawatan rambut premium dan perawatan kulit kepala. Langkah ini mencerminkan ambisi JOY GROUP untuk memimpin segmen pasar perawatan rambut.

JOY GROUP kini mengelola jaringan luas yang terdiri atas gerai unggulan pada berbagai platform e-commerce utama, lebih dari 50 butik fisik, serta jangkauan operasional berskala nasional di lebih dari 10.000 gerai kosmetik fisik di seluruh Tiongkok. Lewat anak usaha yang berbentuk pabrik dan laboratorium kosmetik, JOY GROUP menguasai keahlian rantai pasok turn-key, termasuk penelitian & pengembangan, manufaktur, pemasaran, serta penjualan.

Allan Liu, President, JOY GROUP, menekankan komitmen kuat JOY GROUP pada strategi globalisasi. Sejak 2020, JOY GROUP aktif merambah pasar-pasar luar negeri, serta berkembang pesat di pasar-pasar Jepang dan ASEAN. JOY GROUP juga semakin memperluas jangkauan di pasar-pasar dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, seperti Australia, Kanada, dan Timur Tengah.

