Publication financière : JOY GROUP affiche un chiffre d'affaires de 360 millions de dollars en 2023, soit une croissance de 48 %, et se classe parmi les deux premières sociétés chinoises de cosmétiques de couleur

SHANGHAI, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. (« JOY GROUP ») a dévoilé ses résultats financiers pour l'exercice 2023. Le Groupe a affiché un total de ventes de plus de 450 millions de dollars (3 milliards de yuans), avec un chiffre d'affaires de 360 millions de dollars (2,61 milliards de yuans), enregistrant une croissance remarquable de 48 % (excluant René Furterer). JOY GROUP se classe maintenant en deuxième position dans le marché chinois de la cosmétique de couleur, renforçant sa position de leader dans l'industrie.

JOY GROUP Multi-brand Portfolio

Cette réalisation marque une autre année de croissance soutenue à deux chiffres pour JOY GROUP. De plus, grâce à la forte rentabilité de ses activités, le Groupe est en passe de devenir une des sociétés de cosmétiques qui connaît la croissance la plus rapide en Chine.

JOY GROUP est une entreprise de beauté multimarques dont la mission est de « créer un monde de beauté qui apporte de la joie à tous. » Composée de trois grandes marques, à savoir JUDYDOLL, JOOCYEE et René Furterer (en Chine), l'offre de produits du Groupe couvre divers secteurs de la beauté, notamment les cosmétiques de couleur, les soins capillaires et les soins du cuir chevelu. JOY GROUP a été inclus dans la prestigieuse liste des Top 100 de 2022 de WWD Beauty Inc., obtenant la 86e position.

En 2023, JUDYDOLL a enregistré à elle seule un chiffre d'affaires annuel de 232 millions de dollars (1,67 milliards de yuans), soit une solide croissance de 66 % par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, JOOCYEE a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 130 millions de dollars (940 millions de yuans), soit une hausse de plus de 25 % sur un an.

Par ailleurs, en octobre 2023, JOY GROUP a noué un partenariat stratégique avec les Laboratoires Pierre Fabre. À compter du 1er janvier 2024, JOY GROUP a assumé la responsabilité de toutes les opérations de la marque de soins capillaires et du cuir chevelu haut de gamme René Furterer en Chine, démontrant son ambition d'établir une présence de premier plan sur le marché des soins capillaires.

JOY GROUP gère maintenant un vaste réseau comprenant des magasins phares sur les principales plateformes de commerce électronique, plus de 50 boutiques hors ligne et une présence nationale dans plus de 10 000 magasins de cosmétiques de couleur hors ligne à travers la Chine. En outre, avec son usine et ses laboratoires de cosmétiques en propriété exclusive, JOY GROUP dispose des capacités d'une chaîne d'approvisionnement clé en main complète, y compris la recherche et le développement, la fabrication, le marketing et les ventes.

Allan Liu, président de JOY GROUP, a affirmé l'engagement indéfectible du groupe envers sa stratégie de mondialisation. Depuis 2020, JOY GROUP a activement étendu sa portée sur les marchés d'outre-mer et jouit d'une popularité croissante sur les marchés du Japon et de l'ASEAN. Le GROUPE souhaite étendre sa présence à des marchés de croissance à fort potentiel tels que l'Australie, le Canada et le Moyen-Orient.