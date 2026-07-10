Fine, Kaplan and Black, R.P.C. anuncia que ya se aceptan formularios de reclamación para los acuerdos de demanda colectiva si pagó o recibió un reembolso por determinados medicamentos genéricos recetados en Estados Unidos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2019

FILADELFIA, 10 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

AVISO LEGAL

Si pagó o recibió un reembolso por determinados MEDICAMENTOS GENÉRICOS RECETADOS en Estados Unidos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2019, podría recibir un pago de $533 millones de los acuerdos de la demanda colectiva.

Un tribunal federal autorizó este aviso.

El presente aviso no constituye una oferta de servicios por parte de un abogado.

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Es posible que haya visto avisos anteriores sobre acuerdos con Sandoz Inc. y Fougera Pharmaceuticals Inc. ("Sandoz"); Apotex Corp. ("Apotex"); Heritage Pharmaceuticals Inc., Emcure Pharmaceuticals, Ltd. y Satish Mehta ("Heritage"); y Sun Pharmaceutical Industries, Inc. ("Sun") y Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. ("Taro") ("Sun/Taro" para ambas entidades) en la demanda colectiva en referencia al litigio antimonopolio de productos farmacéuticos genéricos, N.º 16-MD-2724 (Distrito Este de Pensilvania).

El Tribunal ha otorgado la aprobación definitiva a estos acuerdos, y los miembros del grupo del acuerdo ya pueden presentar una reclamación para recibir los beneficios del acuerdo . Los miembros del grupo del acuerdo no necesitan registrarse en una empresa de recuperación de indemnizaciones ni pagar a otro bufete de abogados para participar en estos acuerdos.

¿De qué se trata esta demanda? La demanda alega que los fabricantes de genéricos infringieron las leyes antimonopolio federales y estatales, los estatutos de protección al consumidor y el derecho consuetudinario, lo que generó que los pagadores finales ("EPP") , incluidos los consumidores y terceros pagadores ("TPP") (p. ej., entidades, como aseguradoras o empleadores con planes de medicamentos recetados autofinanciados) pagaran más de lo que debían pagar por determinados medicamentos genéricos ("medicamentos genéricos mencionados"). Tanto los demandados que aceptaron el acuerdo como los que no lo aceptaron niegan haber cometido irregularidades. La demanda sigue en curso contra los demandados que no han llegado a un acuerdo.

¿Quién puede presentar una reclamación para recibir beneficios del acuerdo? Puede presentar una reclamación si es miembro de uno o más de los grupos de los acuerdos de conciliación de los EPP. El tribunal ha certificado cuatro grupos de los acuerdos de los EPP, uno por cada acuerdo. Usted podría ser miembro de uno o más de esos grupos de los acuerdos si es un consumidor o un TPP que indirectamente compró, pagó y/o recibió un reembolso parte o la totalidad del precio de compra de uno o más de los medicamentos genéricos mencionados, ya sea para uso personal suyo o de sus afiliados, y con fines distintos a la reventa, en Estados Unidos (excepto Indiana y Ohio) y en algunos territorios de Estados Unidos, en cualquier momento durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2019. Ciertos tipos de entidades quedan excluidos de cada grupo del acuerdo. Más información, incluyendo las descripciones completas de cada uno de los cuatro grupos del acuerdo de los EPP y quiénes están incluidos o excluidos de cada uno; la lista de medicamentos genéricos mencionados; y cómo presentar una reclamación, en www.GenericDrugsEndPayerSettlement.com (el "sitio web del acuerdo de los EPP").

¿Qué ofrecen los acuerdos? Sandoz pagó $275 millones y Sun/Taro pagó $200 millones para resolver todas las reclamaciones de los consumidores y de los TPP en esta demanda. Heritage pagó $10 millones y Apotex pagó $48 millones para resolver las reclamaciones relacionadas con los TPP en esta demanda. Todos los demandados que llegaron a un acuerdo aceptaron cooperar con los EPP al proporcionar información relacionada con el litigio de los EPP contra los demandados que no llegaron a un acuerdo. Tras deducir los costos de los avisos de conciliación y de administración, los honorarios de los abogados, los gastos del litigio, los gastos futuros del litigio y las recompensas por servicios prestados (según corresponda), los montos restantes de cada conciliación ya están disponibles para pagar a los reclamantes elegibles.

¿Cómo puedo obtener un pago? Para recibir los beneficios del acuerdo, debe presentar un formulario de reclamación junto con los documentos de respaldo. Puede o bien completar y enviar su formulario de reclamación en línea en el sitio web del acuerdo de los EPP a más tardar el 9 de noviembre de 2026, o bien enviar por correo una versión impresa de su formulario de reclamación con sello postal de fecha igual o anterior al 9 de noviembre de 2026. Puede obtener una versión impresa del formulario de reclamación a través del sitio web del acuerdo de los EPP o llamar al número gratuito que aparece a continuación para que le envíen por correo una copia impresa del formulario.

Si su reclamo es válido, recibirá un pago proporcional (o prorrateado) de los fondos del acuerdo a los que tenga derecho. El monto de su pago dependerá de la cantidad de reclamaciones válidas y de la cantidad de dinero que haya gastado en los medicamentos genéricos mencionados, entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2019.

Para más información sobre cómo completar y presentar un formulario de reclamación, visite el sitio web del acuerdo de los EPP o llame al número gratuito que se indica a continuación. Si no presenta su formulario de reclamación a más tardar el 9 de noviembre de 2026, no recibirá ningún pago de los acuerdos.

Para más información: llame al 1-877-316-0171 o visite www.GenericDrugsEndPayerSettlement.com.

FUENTE Fine, Kaplan and Black, R.P.C.