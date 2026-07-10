Fine, Kaplan and Black, R.P.C.宣布，若您曾于2009年5月1日至2019年12月31日期间在美国境内支付或报销过特定处方仿制药费用，现可提交集体诉讼和解索赔表

费城2026年7月10日 /美通社/ --

法律声明

若您曾于

2009年5月1日至2019年12月31日期间在美国境内支付或报销过特定处方仿制药费用，

您可能有资格获得集体诉讼和解赔偿金。

本声明经联邦法院授权发布。

本函并非律师发布的委托邀请。

1-877-316-0171

www.GenericDrugsEndPayerSettlement.com

您可能已经看到过关于集体诉讼案件In re Generic Pharmaceuticals Antitrust Litigation（关于仿制药反垄断诉讼案）（案号：16-MD-2724，宾夕法尼亚州东区联邦地区法院）中，与Sandoz Inc.和Fougera Pharmaceuticals Inc.（合称“Sandoz”）、Apotex Corp.（“Apotex”）、Heritage Pharmaceuticals Inc.、Emcure Pharmaceuticals, Ltd.及Satish Mehta（合称“Heritage”），以及Sun Pharmaceutical Industries, Inc.（“Sun”）与Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.（“Taro”）（两者合称“Sun/Taro”）达成的和解协议的前期声明。

法院已对上述和解协议作出最终批准， 和解集体成员现可提交要求和解权益的索赔申请 。和解集体成员无需与索赔追偿公司签约，也无需聘请另一家律师事务所，即可参与和解。

这场诉讼涉及什么内容？此项诉讼主张，仿制药制造商违反了联邦及州反垄断法、消费者保护法规及普通法，导致 终端支付方（“EPP”） （包括消费者及第三方支付方（“TPP”），如保险公司或设有自付处方药计划的雇主等实体）为特定仿制药（“指定仿制药”）支付了过高的费用。 和解被告及未和解被告均否认存在任何不当行为。 针对未和解被告，诉讼仍在进行中。

谁有资格提交索赔申请？ 如果您是一个或多个上述EPP和解集体的成员，则可以提交索赔申请。 法院已认定了四个EPP和解集体——每项和解对应一个集体。 如果符合以下条件，您可能是一个或多个上述和解集体的成员：您是一名消费者或TPP，曾在2009年5月1日至2019年12月31日期间的任何时间，在美国（印第安纳州和俄亥俄州除外）及部分美国领土内，间接购买、支付和/或报销了一种或多种指定仿制药的部分或全部价款，且供您个人或家庭成员使用（非转售目的）。 每个和解集体均排除了某些特定类型的实体。 如需了解更多详细信息，包括四个EPP和解集体中每一个集体的完整描述、每个和解集体包含或不包含哪些主体、指定仿制药清单以及如何提交索赔申请，请访问 www.GenericDrugsEndPayerSettlement.com（“EPP和解网站”）。

和解内容是什么？ Sandoz支付了2.75亿美元，Sun/Taro支付了2亿美元，以了结本诉讼中所有消费者及TPP的索赔。Heritage支付了1,000万美元，Apotex支付了4,800万美元，以了结本诉讼中的TPP索赔。 所有和解被告均同意在EPP针对未和解被告的诉讼中，就相关信息与EPP合作。 在扣除和解声明及管理费用、律师费、诉讼费用、未来诉讼费用及服务奖励（如有）后，每项和解的剩余金额现可用于支付符合条件的索赔人。

如何获得付款？ 如需获得和解权益，您必须提交一份附有支持文件的索赔申请表。 您 可以 选择在2026年11月9日或之前，在EPP和解网站上在线填写并提交索赔申请表； 或者 您也可以邮寄纸质版索赔申请表，邮寄日期须在2026年11月9日或之前（以邮戳为准）。 如需纸质版索赔申请表，可访问EPP和解网站或致电下方免费电话，索取纸质版邮寄服务。

如果您的索赔申请通过审核，您将按比例（pro rata）分得您所参与的和解基金中的款项。 您获得的付款金额将取决于有效索赔的数量，以及您在2009年5月1日至2019年12月31日期间在指定仿制药上的支出金额。

如需了解如何填写和提交索赔申请表的更多信息，请访问EPP和解网站，或拨打下方免费电话咨询。 若未能在2026年11月9日或之前提交索赔申请表，您将无法获得本次和解的任何款项。

如需更多信息：请致电1-877-316-0171或访问www.GenericDrugsEndPayerSettlement.com。

Fine, Kaplan and Black, R.P.C.