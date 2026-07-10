Fine, Kaplan and Black, R.P.C.宣布，若您曾于2009年5月1日至2019年12月31日期间在美国境内支付或报销过特定处方仿制药费用，现可提交集体诉讼和解索赔表

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Fine, Kaplan and Black, R.P.C.

Jul 10, 2026, 17:00 ET

费城2026年7月10日 /美通社/ --

法律声明

若您曾于
2009年5月1日至2019年12月31日期间在美国境内支付或报销过特定处方仿制药费用，
您可能有资格获得集体诉讼和解赔偿金。

本声明经联邦法院授权发布。
本函并非律师发布的委托邀请。

1-877-316-0171
www.GenericDrugsEndPayerSettlement.com

您可能已经看到过关于集体诉讼案件In re Generic Pharmaceuticals Antitrust Litigation（关于仿制药反垄断诉讼案）（案号：16-MD-2724，宾夕法尼亚州东区联邦地区法院）中，与Sandoz Inc.和Fougera Pharmaceuticals Inc.（合称“Sandoz”）、Apotex Corp.（“Apotex”）、Heritage Pharmaceuticals Inc.、Emcure Pharmaceuticals, Ltd.及Satish Mehta（合称“Heritage”），以及Sun Pharmaceutical Industries, Inc.（“Sun”）与Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.（“Taro”）（两者合称“Sun/Taro”）达成的和解协议的前期声明。

法院已对上述和解协议作出最终批准，和解集体成员现可提交要求和解权益的索赔申请和解集体成员无需与索赔追偿公司签约，也无需聘请另一家律师事务所，即可参与和解。

这场诉讼涉及什么内容？此项诉讼主张，仿制药制造商违反了联邦及州反垄断法、消费者保护法规及普通法，导致终端支付方（“EPP”）（包括消费者及第三方支付方（“TPP”），保险公司或设有自付处方药计划的雇主等实体）为特定仿制药（“指定仿制药”）支付了过高的费用。 和解被告及未和解被告均否认存在任何不当行为。 针对未和解被告，诉讼仍在进行中。

谁有资格提交索赔申请？ 如果您是一个或多个上述EPP和解集体的成员，则可以提交索赔申请。 法院已认定了四个EPP和解集体——每项和解对应一个集体。 如果符合以下条件，您可能是一个或多个上述和解集体的成员：您是一名消费者或TPP，曾在2009年5月1日至2019年12月31日期间的任何时间，在美国（印第安纳州和俄亥俄州除外）及部分美国领土内，间接购买、支付和/或报销了一种或多种指定仿制药的部分或全部价款，且供您个人或家庭成员使用（非转售目的）。 每个和解集体均排除了某些特定类型的实体。 如需了解更多详细信息，包括四个EPP和解集体中每一个集体的完整描述、每个和解集体包含或不包含哪些主体、指定仿制药清单以及如何提交索赔申请，请访问 www.GenericDrugsEndPayerSettlement.com（“EPP和解网站”）。

和解内容是什么？ Sandoz支付了2.75亿美元，Sun/Taro支付了2亿美元，以了结本诉讼中所有消费者及TPP的索赔。Heritage支付了1,000万美元，Apotex支付了4,800万美元，以了结本诉讼中的TPP索赔。 所有和解被告均同意在EPP针对未和解被告的诉讼中，就相关信息与EPP合作。 在扣除和解声明及管理费用、律师费、诉讼费用、未来诉讼费用及服务奖励（如有）后，每项和解的剩余金额现可用于支付符合条件的索赔人。

如何获得付款？ 如需获得和解权益，您必须提交一份附有支持文件的索赔申请表。 您可以选择在2026年11月9日或之前，在EPP和解网站上在线填写并提交索赔申请表；或者您也可以邮寄纸质版索赔申请表，邮寄日期须在2026年11月9日或之前（以邮戳为准）。 如需纸质版索赔申请表，可访问EPP和解网站或致电下方免费电话，索取纸质版邮寄服务。

如果您的索赔申请通过审核，您将按比例（pro rata）分得您所参与的和解基金中的款项。 您获得的付款金额将取决于有效索赔的数量，以及您在2009年5月1日至2019年12月31日期间在指定仿制药上的支出金额。

如需了解如何填写和提交索赔申请表的更多信息，请访问EPP和解网站，或拨打下方免费电话咨询。 若未能在2026年11月9日或之前提交索赔申请表，您将无法获得本次和解的任何款项。

如需更多信息：请致电1-877-316-0171或访问www.GenericDrugsEndPayerSettlement.com

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