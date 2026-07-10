Fine, Kaplan and Black, R.P.C. 宣佈，若您於 2009 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期間曾在美國支付或償付若干處方仿製藥費用，現可提交集體訴訟和解申索表格

費城2026年7月10日 /美通社/ --

法律通知

若您曾於

2009 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期間，在美國支付或償付若干處方仿製藥費用，您可能有資格從總額 5.33 億美元的集體訴訟

和解金中獲得賠款。

本通知經聯邦法院授權發出。

本通知並非律師招攬業務。

1-877-316-0171

www.GenericDrugsEndPayerSettlement.com

您可能曾看過有關集體訴訟 In re Generic Pharmaceuticals Antitrust Litigation，案件編號：16-MD-2724（美國賓夕法尼亞州東區聯邦地區法院）的先前通知，當中涉及與 Sandoz Inc. 及 Fougera Pharmaceuticals Inc.（統稱「Sandoz」）、Apotex Corp.（「Apotex」）、Heritage Pharmaceuticals Inc.、Emcure Pharmaceuticals, Ltd. 及 Satish Mehta（統稱「Heritage」），以及 Sun Pharmaceutical Industries, Inc.（「Sun」）和 Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.（「Taro」）（兩者統稱「Sun/Taro」）達成的和解。

法院已最終批准這些和解，而 和解集體成員現可提交申索，以獲取和解權益 。 和解集體成員毋須向申索代辦公司登記，亦毋須向其他律師事務所支付費用，即可參與此等和解。

這宗訴訟涉及甚麼？這宗訴訟指稱，仿製藥製造商違反聯邦及州反壟斷法、消費者保障法規及普通法，導致 最終付款人（「EPP」） ——包括消費者及第三方付款人（「TPP」）（例如保險公司，或設有自資處方藥計劃的僱主等實體）——為若干仿製藥（「指定仿製藥」）支付高於應付的費用。 已和解被告及未和解被告均否認有任何不當行為。 針對未和解被告的訴訟仍在進行中。

誰可提交申索以獲取和解權益？ 如您屬一個或以上 EPP 和解集體的成員，即可提交申索。 法院已核證四個 EPP 和解集體，每項和解各設一個。 若您是消費者或第三方付款人，並於 2009 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期間任何時間，在美國（印第安納州及俄亥俄州除外）及美國部分屬地，為供您本人或您的成員個人使用而非轉售，間接購買一種或以上指定仿製藥、支付其全部或部分購買價及／或償付有關款項，則您可能屬於其中一個或以上和解集體。 每個和解集體均不包括若干類別的實體。 如欲查閱更詳細資料，包括四個 EPP 和解集體各自的完整說明、每個和解集體所涵蓋及不涵蓋的人士或實體、指定仿製藥清單，以及提交申索的方法，請瀏覽 www.GenericDrugsEndPayerSettlement.com（「EPP 和解網站」）。

和解協議提供哪些內容？ Sandoz 支付 2.75 億美元，而 Sun/Taro 支付 2 億美元，以解決消費者及第三方付款人在這宗訴訟中提出的所有申索。 Heritage 支付 1,000 萬美元，而 Apotex 支付 4,800 萬美元，以解決第三方付款人在這宗訴訟中提出的申索。 所有和解被告均同意與 EPP 合作，提供與 EPP 對未和解被告提起的訴訟有關的資料。 從每項和解金額中扣除和解通知及行政費用、律師費、訴訟開支、未來訴訟開支及服務獎勵金（如適用）後，餘款現可用於向合資格申索人支付款項。

我如何獲得款項？ 如欲獲取和解權益，您必須提交申索表格及證明文件。 您可 選擇 於 2026 年 11 月 9 日或之前，在 EPP 和解網站填妥並提交網上申索表格； 或 郵寄紙本申索表格，而郵戳日期須為 2026 年 11 月 9 日或之前。 您可透過 EPP 和解網站索取紙本申索表格，或致電下方免費電話，要求將紙本表格郵寄給您。

如您的申索有效，您將從符合資格的和解基金中獲得按相應比例（即按比例分配）的款項。 您可獲得的款項將取決於有效申索的數目，以及您於 2009 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期間購買指定仿製藥所支付的金額。

如欲進一步了解如何填寫及提交申索表格，請瀏覽 EPP 和解網站或致電下方免費電話。 若您未有於 2026 年 11 月 9 日或之前提交申索表格，將無法從有關和解中獲得任何款項。

詳情請致電 1-877-316-0171 或瀏覽 www.GenericDrugsEndPayerSettlement.com。

Fine, Kaplan and Black, R.P.C.