FinnLAC Forum 2025: Die IDB Group fördert finanzielle Innovationen, um das Wachstum in Lateinamerika und der Karibik voranzutreiben

MIAMI, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Das FinnLAC Forum 2025, der wichtigste regionale Gipfel der Inter-American Development Bank Group (IDB Group) zum Thema Finanzinnovation, ebnete den Weg für die Zukunft von Wachstum und Entwicklung in Lateinamerika und der Karibik. Im Rahmen einer zweitägigen hochrangigen Diskussionsrunde in Miami kamen Hunderte von Behördenvertretern, Wirtschaftsführern und wichtigen Akteuren aus mehr als 30 Ländern zusammen.

In ganz Lateinamerika und der Karibik wird die Finanzlandschaft durch Innovationen transformiert. In der Region gibt es inzwischen mehr als 3.000 aktive Fintech-Unternehmen in 26 Ländern, und digitale Zahlungssysteme haben im Jahr 2024 die Marke von 64 Milliarden Transaktionen überschritten. Doch obwohl der Zugang zu Finanzmitteln in den letzten Jahren erheblich verbessert wurde, reicht dies noch nicht aus. Die nächste Herausforderung ist die finanzielle Gesundheit – also sicherzustellen, dass Menschen und Unternehmen Finanzdienstleistungen nutzen können, um Stabilität, Widerstandsfähigkeit und langfristigen Wohlstand aufzubauen.

Auf dem Forum kamen einflussreiche Persönlichkeiten zu Wort, darunter James Scriven, Geschäftsführer von IDB Invest, Michael Schlein, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Accion, Sophie Sirtaine, Geschäftsführerin von CGAP, Andrés Vásquez, Geschäftsführer von Nequi, und Shu Nyatta, Mitbegründer und Geschäftsführer von Bicycle Capital. Zu diesen führenden Persönlichkeiten gesellten sich hochrangige Vertreter der IFC, der FMO, der Sparkassenstiftung und regionaler Fintech-Verbände, was die Rolle des Forums als führende Plattform für die Gestaltung der Zukunft des Finanzwesens in Lateinamerika und der Karibik unterstreicht.

„Wir bei der IDB Group nutzen Innovationen, Investitionen und Chancen, um den privaten Sektor dabei zu unterstützen, das Potenzial der Region in nachhaltiges und integratives Wachstum umzuwandeln. Wir verbinden Ideen und Menschen aus globalen Märkten mit Lateinamerika und der Karibik, um neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu erschließen", erklärte James Scriven, Geschäftsführer von IDB Invest.

