Fireblocks dépasse les 150 milliards de dollars de transferts de biens numériques et étend ses activités en Europe à la France et à la région DACH

Ouverture de deux nouveaux bureaux en Allemagne et en France pour renforcer sa présence

NEW YORK, 27 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Fireblocks (www.fireblocks.com) a annoncé aujourd'hui que ses clients institutionnels, qui comprennent des bourses, des bureaux de prêt, des banques, des bureaux OTC, des fournisseurs de liquidité et des fonds spéculatifs, ont maintenant transféré plus de 150 milliards de dollars d'actifs numériques en utilisant sa plate-forme. Pour répondre à l'adoption croissante des biens numériques et des paiements en temps réel, Fireblocks va étendre ses activités en Europe au-delà de Londres, en ajoutant deux nouveaux bureaux en France et en Allemagne.

L'Union européenne est devenue la dernière juridiction à prendre des mesures pour accélérer l'adoption de la cryptoconnaissance dans la région. En septembre, le pouvoir exécutif de l'UE Introduit a proposé des règles visant à fournir une orientation et une clarté juridiques aux entreprises et aux investisseurs pour l'adoption des cryptomonnaies. Rien que cette année, on a assisté à une forte augmentation des nouveaux produits de cryptage destinés aux consommateurs, tels que les cartes de crédit/débit cryptées et les systèmes permettant aux vendeurs de convertir la crypto en fiat, ce qui laisse présager une croissance du marché et de nouvelles opportunités pour les nouveaux venus.

« La région de l'UE constate un intérêt accru de la part des institutions, car la nouvelle clarté réglementaire fournit un cadre pour la mise en conformité dans le domaine des actifs numériques », a déclaré Michael Shaulov, PDG de Fireblocks. « Nous sommes heureux d'étendre notre présence dans la région afin d'aider nos clients à lancer des offres de produits pour le soutien des actifs numériques, et de fournir les outils qui permettront de gérer cette prochaine phase de croissance, d'innovation et d'adoption. »

Fireblocks a inauguré son entrée en Europe avec les leaders fintech, Revolut, B2C2 et AMDAX, le premier échange d'actifs numériques enregistré auprès de la banque centrale des Pays-Bas, aux côtés de plus de 20 clients institutionnels utilisant la technologie de portefeuille de nouvelle génération de Firebocks - construite avec le MPC-CMP qui s'est avéré plus sûr et opérationnellement supérieur au MPC multi-sig ou standard.

Pour ces banques numériques et ces entreprises de technologie financière, Fireblocks fournit les rails et l'infrastructure de portefeuille sécurisés qui leur permettront d'introduire des produits et services créatifs, de générer de nouvelles sources de revenus et de contribuer à l'introduction de paiements mondiaux en temps réel et d'autres innovations pour moderniser les services de paiement.

« Nous avons vérifié de nombreuses solutions de conservation sur le marché, et la meilleure pour nous était de loin Fireblocks », a déclaré Melvin Lazeron, co-fondateur et directeur d'AMDAX. « Leur solution est non seulement à la pointe de la technologie avec sa technologie MPC (permettant plus de flexibilité et de contrôle pour le client), mais elle réduit aussi considérablement notre charge administrative et augmente considérablement notre vitesse de règlement. En outre, Fireblocks nous permet de proposer à nos clients l'assurance la plus complète en matière de biens numériquess. Cela permet à nos clients de vivre une expérience bien meilleure et plus sûre et se traduit par un marché plus mature. »

Dans le cadre de cette expansion, Fireblocks a nommé Jason P. Allegrante comme son premier conseiller en chef en matière de réglementation et son responsable mondial de la conformité. M. Allegrante apporte à ce poste plus de dix ans d'expérience en matière de conseil sur les questions réglementaires mondiales liées à l'expansion des activités de Fireblocks. Il sera chargé de soutenir l'équipe de Fireblocks dans un vaste portefeuille de questions juridiques, réglementaires et de conformité. Avant de rejoindre Fireblocks, M. Allegrante a occupé des postes juridiques internes de haut niveau dans des startups de technologie financière, a pratiqué le droit dans les cabinets Davis Polk & Wardwell et Linklaters LLP, et a servi dans le groupe de surveillance des institutions financières de la Banque fédérale de réserve de New York.

À propos de Fireblocks

Fireblocks est une plate-forme de niveau entreprise qui fournit une infrastructure sécurisée pour le déplacement, le stockage et l'émission de biens numériques. Fireblocks permet aux bourses, aux dépositaires, aux banques, aux pupitres de négociation et aux fonds spéculatifs d'étendre en toute sécurité leurs opérations sur les actifs numériques grâce au réseau Fireblocks et à l'infrastructure de portefeuille basée sur les PPM. Fireblocks a assuré le transfert de plus de 150 milliards de dollars de biens numériques et dispose d'une police d'assurance unique qui couvre les biens en stockage et en transit. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.drawbridgehealth.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/970649/Fireblocks_Logo.jpg

Related Links

www.fireblocks.com



SOURCE Fireblocks