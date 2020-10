Fireblocks overtreft $150 miljard aan overdrachten van digitale activa en breidt Europese activiteiten uit naar Frankrijk en de DACH-regio

Opent twee nieuwe kantoren in Duitsland en Frankrijk om de aanwezigheid uit te breiden

NEW YORK, 28 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Fireblocks (www.fireblocks.com) heeft vandaag aangekondigd dat zijn institutionele klanten, waaronder beurzen, wisselkantoren, banken, OTC-desks, liquiditeitsverschaffers en hedgefondsen met behulp van zijn platform inmiddels meer dan $150 miljard aan digitale activa hebben overgedragen. Om tegemoet te komen aan de groeiende acceptatie van digitale activa en realtime betalingen, zal Fireblocks zijn activiteiten in Europa buiten Londen uitbreiden met twee nieuwe kantoren in Frankrijk en Duitsland.

De Europese Unie is de nieuwste jurisdictie geworden die maatregelen heeft genomen om de acceptatie van cryptocurrency in de regio te versnellen. In september heeft de uitvoerende macht van de EU geïntroduceerd regels voorgesteld om juridische richtlijnen en duidelijkheid te bieden aan bedrijven en investeerders om cryptocurrencies over te nemen. Alleen dit jaar al is er een golf van nieuwe, consumentgerichte cryptoproducten, zoals crypto-creditcards/-betaalpassen en systemen voor verkopers om crypto om te zetten in fiat, wat wijst op groei op de markt en nieuwe kansen voor nieuwkomers.

"De EU-regio ziet een toenemende belangstelling van instellingen, aangezien nieuwe duidelijkheid over regelgeving een kader biedt voor hoe te handelen in de ruimte van digitale activa", aldus Michael Shaulov, CEO van Fireblocks. "We zijn verheugd om onze voetafdruk in de regio uit te breiden om onze klanten te helpen bij het lanceren van productaanbiedingen ter ondersteuning van digitale activa en om de tools te bieden die deze volgende fase van groei, innovatie en acceptatie zullen begeleiden."

Fireblocks heeft zijn intrede in Europa ingehuldigd met fintech-leiders Revolut, B2C2 en AMDAX, de eerste digitale activabeurs, geregistreerd bij de centrale bank van Nederland, samen met meer dan 20 institutionele klanten die de next-generation wallet-technologie van Firebocks gebruiken - gebouwd met MPC-CMP dat bewezen heeft veiliger te zijn dan en operationeel superieur te zijn aan multi-sig of standaard MPC.

Voor deze digitale banken en fintech-bedrijven biedt Fireblocks de veilige Rails- en Wallet-infrastructuur, waarmee ze creatieve producten en diensten kunnen introduceren, nieuwe inkomstenstromen kunnen genereren en realtime wereldwijde betalingen en andere innovaties kunnen introduceren om betalingsdiensten te moderniseren.

"We hebben veel bestaande bewaaroplossingen vergeleken, waaruit blijkt dat Fireblocks verreweg de beste voor ons is", aldus Melvin Lazeron, medeoprichter en directeur van AMDAX. "Hun oplossing heeft niet alleen geavanceerde technologie met zijn MPC-technologie (waardoor meer flexibiliteit en controle voor de klant mogelijk is), maar het vermindert ook aanzienlijk onze administratieve lasten en verhoogt onze afwikkelingssnelheid enorm. Bovendien kunnen we met Fireblocks onze klanten de meest uitgebreide verzekering voor digitale activa aanbieden. Dit geeft onze klanten een veel betere en veiligere ervaring met als resultaat een volwassener markt."

In verband met deze uitbreiding heeft Fireblocks Jason P. Allegrante aangesteld als eerste Head Regulatory Counsel en Global Chief Compliance Officer. De heer Allegrante heeft voor de functie meer dan tien jaar ervaring in het adviseren over wereldwijde regelgevingskwesties die relevant zijn voor de uitgebreide activiteiten van Fireblocks. Hij zal verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van het Fireblocks-team in een brede portefeuille van juridische, regelgevende en nalevingskwesties. Voordat hij bij Fireblocks kwam, bekleedde de heer Allegrante hogere juridische functies bij fintech-startups, werkte hij als advocaat bij de firma's Davis Polk & Wardwell en Linklaters LLP en werkte hij bij de Financial Institution Supervision Group van de Federal Reserve Bank of New York.

