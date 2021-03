Firma RevBits uznana za dostawcę 10 najlepszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego w 2021 r.

W artykule "Offering a Refreshed Look at Cybersecurity Software and Service" (Nowe spojrzenie na oprogramowanie i usługi w zakresie zapewniania cyberbezpieczeństwa) Mucteba dzieli się spostrzeżeniami na temat wyzwań i osiągnięć RevBits.

„Ponieważ pochodzę z branży usług cyberbezpieczeństwa dla dużych organizacji, korzystałem z wielu produktów z zakresu cyberbezpieczeństwa, ale byłem zaskoczony tym, że wiele z nich, nawet wiodących na rynku rozwiązań, miało istotne wady".

Kontynuując ten temat, Mucteba stwierdził: „Jeszcze dziś większość firm polega na kombinacji różnych, nieskutecznych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, co jest głównym czynnikiem trwającego globalnego kryzysu kosztownych i destrukcyjnych incydentów cyberbezpieczeństwa. Większości z tych ataków, takich jak ransomware czy podszywanie się pod stronę internetową, można było uniknąć dzięki odpowiedniej ochronie, którą zapewnia RevBits".

RevBits powstało, aby wypełnić luki pozostawione przez popularne produkty z zakresu cyberbezpieczeństwa. W oparciu o innowacyjną architekturę, która została opatentowana w USA, firma RevBits wprowadziła niedawno na rynek RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP), zwaną potocznie marzeniem każdego szefa bezpieczeństwa. W jednej zintegrowanej platformie mieści się pełen zestaw modułów cybernetycznych, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo poczty elektronicznej, bezpieczeństwo punktów końcowych z EDR, PAM i technologią deception.

Scentralizowany widok najważniejszych komponentów cyberobrony z akcjami międzymodułowymi zapewniającymi możliwość podejmowania działań w czasie rzeczywistym naprawdę podnosi poprzeczkę dla rozwiązań cyberbezpieczeństwa.

„Jestem przekonany, że to zintegrowane podejście jednego dostawcy zmieni sposób, w jaki firmy patrzą na cyberbezpieczeństwo. Alternatywa polegająca na wdrażaniu rozwiązań o strukturze liniowej od wielu dostawców najwyraźniej nie była skuteczna" – podsumował Mucteba.

Założona w 2018 r. firma RevBits to innowacyjne przedsiębiorstwo z branży cyberbezpieczeństwa, które zaangażowane jest w zapewnianie klientom najwyższego poziomu ochrony na podstawie fachowej wiedzy. Oferując cztery zaawansowane narzędzia bezpieczeństwa złożone z dziesięciu różnych modułów, RevBits zapewnia ochronę przed najpoważniejszymi zagrożeniami cybernetycznymi, z jakimi mierzą się firmy.

Siedziba firmy RevBits mieści się w Mineoli w stanie Nowy Jork, a jej oddziały znajdują się w Princeton w stanie Nowy Jork, Bostonie w stanie Massachusetts oraz Antwerpii (Belgia). Więcej informacji o firmie RevBits można znaleźć na stronie www.revbits.com.

