RevBits reconhecida como uma das 10 principais provedoras de soluções de segurança cibernética em 2021

No artigo "Oferecendo uma visão atualizada de software e serviços de segurança cibernética", Mucteba reflete sobre os desafios e conquistas da RevBits.

"Com ampla experiência em serviços de segurança cibernética para grandes empresas, utilizei vários produtos desse tipo, mas fiquei muito surpreso ao ver que muitos deles, até mesmo as soluções líderes de mercado, continham falhas significativas."

Continuando com esse tema, Mucteba afirmou: "Ainda hoje, a maioria das empresas conta com uma combinação de soluções diferentes e ineficazes para sua cibersegurança, o que é o principal fator da contínua crise global de incidentes cibernéticos dispendiosos e destrutivos. A maioria desses ataques, como ransomware ou falsificação de páginas, poderia ser evitada com a proteção adequada que a RevBits oferece."

A RevBits foi estabelecida para preencher as lacunas que foram deixadas abertas pelos produtos convencionais de segurança cibernética. Com base em uma arquitetura inovadora com várias patentes nos EUA, ela lançou recentemente a Cyber Intelligence Platform (CIP, Plataforma de Inteligência Cibernética) da RevBits, carinhosamente chamada de "o sonho de todos os CISOS". Ela incorpora, em uma plataforma integrada, um conjunto completo de módulos cibernéticos, incluindo segurança de e-mail, segurança de endpoint com tecnologia EDR, PAM e deception como os principais recursos.

Uma visualização centralizada dos componentes mais importantes de defesa cibernética, com ações de módulo cruzado que oferecem inteligência acionável em tempo real, realmente eleva o padrão das soluções de segurança cibernética.

"Estou convencido de que essa abordagem integrada com provedor único mudará a maneira como as empresas enxergam a segurança cibernética. Ficou claro que a alternativa de implementar soluções não integradas de vários provedores não tem sido eficaz." Mucteba concluiu.

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa completa de segurança cibernética dedicada a oferecer a seus clientes proteção e serviços de alto nível. Com quatro ferramentas avançadas de segurança, constituídas por dez módulos diferentes, a RevBits oferece a proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas enfrentadas pelas empresas.

Com sede em Mineola, Nova York, a RevBits tem filiais em Princeton (Nova Jersey), Boston (Massachussets), Antuérpia (Bélgica) e Londres (Inglaterra). Para mais informações sobre a RevBits, acesse nosso site: www.revbits.com.

