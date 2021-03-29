RevBits входит в десятку лучших поставщиков средств кибербезопасности 2021 года
Mar 29, 2021, 09:00 ET
МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк), 29 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания RevBits, являющаяся поставщиком комплексных решений в сфере кибербезопасности, сегодня объявила о том, что журнал CIO Applications признал ее одним из ведущих поставщиков средств кибербезопасности 2021 года.
В связи с этим признанием успеха своей компании главный технолог RevBits Мюджтеба Челик (Mucteba Celik) дал интервью указанному журналу, в котором рассказал о неуклонном стремлении к новаторству, лежащем в основе деятельности компании RevBits с момента ее основания.
В статье под названием "Offering a Refreshed Look at Cybersecurity Software and Service" («Представляем свежий взгляд на программные средства и услуги обеспечения информационной безопасности») Мюджтеба описывает задачи, стоящие перед компанией RevBits, и достигнутые ею успехи.
«В процессе своей деятельности, связанной с оказанием услуг по обеспечению кибербезопасности крупным организациям, я пользовался многими программными продуктами, предназначенными для этой цели, но был крайне удивлен тем, что многие из них — даже те, которые занимали на рынке ведущие позиции — имели существенные недостатки».
В продолжение этой темы Мюджтеба заявил: «По сей день большинство компаний полагается на сочетание различных неэффективных решений для обеспечения своей информационной безопасности, что является одним из ключевых факторов непрекращающегося мирового кризиса, вызванного разорительными и разрушительными киберинцидентами. Большинство таких атак, как программы-вымогатели или имперсонация, можно было бы предотвратить благодаря надлежащей защите, обеспечиваемой компанией RevBits».
Компания RevBits была создана с целью восполнения пробелов, оставленных наиболее распространенными продуктами в сфере кибербезопасности. Взяв за основу принципиально новую архитектуру, подтвержденную несколькими патентами США, компания недавно запустила RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP) — киберразведывательную платформу, ласково именуемую Every CISO's Dream («Мечта каждого шефа кибербезопасности»). Эта интегрированная платформа объединяет в себе полный набор кибермодулей, включая систему безопасности электронной почты, систему защиты оконечных устройств с использованием EDR, PAM и технологии маскировки в качестве основных функций.
Централизованное представление наиболее важных компонентов киберзащиты с кроссмодульными операциями, обеспечивающее получение ценной оперативной информации в режиме реального времени, принципиально поднимает планку для технологий кибербезопасности.
«Я убежден, что этот комплексный подход с использованием одного поставщика изменит отношение компаний к кибербезопасности. Альтернатива, заключающаяся в реализации изолированных решений от разных поставщиков, оказалось явно неэффективной», — сообщил в заключение Мюджтеба.
Информация о компании RevBits
Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая полномасштабную деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предоставляя четыре передовых средства безопасности, состоящих из десяти различных модулей, RevBits обеспечивает защиту от наиболее изощренных киберугроз, с которыми сталкиваются компании.
Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Антверпене (Бельгия) и Лондоне (Англия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на ее сайте по адресу: www.revbits.com.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: [email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1460172/Top_Cybersecurity_Solution_Providers_Emblem.jpg
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SOURCE RevBits LLC
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