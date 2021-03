Společnost RevBits se dostala do žebříčku 10 nejlepších poskytovatelů řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2021

V článku nazvaném „Offering a Refreshed Look at Cybersecurity Software and Service (Nový pohled na software a služby pro kybernetickou bezpečnost," Mucteba popisuje úspěchy společnosti RevBits a problémy, se kterými se musí vypořádávat.

„Mám za sebou zkušenosti se službami v oblasti kybernetické bezpečnosti pro velké organizace a během svého profesního života jsem používal mnoho produktů pro zajištění kybernetické bezpečnosti, ale byl jsem velmi překvapený tím, že řada těchto produktů a řešení, a to i těch nejlepších na trhu, obsahovala velké chyby."

K tomuto tématu pan Mucteba dále dodal: „I v dnešní době většina firem v oblasti kybernetické bezpečnosti spoléhá na kombinaci různých neefektivních řešení, což je hlavním důvodem pokračující globální krize, která je spojena s nákladnými a ničivými kybernetickými útoky. Většině těchto útoků, mezi něž patří například útoky s využitím vyděračského softwaru (ransomware) nebo útoky impersonací, by bylo možné při použití správné ochrany zabránit. A právě takovou ochranu firma RevBits poskytuje."

Společnost RevBits vznikla proto, že chtěla využít děr na trhu po nejčastěji využívaných produktech v oblasti kybernetické bezpečnosti. Firma RevBits nedávno představila svou platformu RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP), založenou na inovativní architektuře a chráněnou několika americkými patenty, která je mezi zákazníky důvěrně označovaná jako „Every CISO's Dream (Sen každého bezpečnostního ředitele)." Součástí této integrované platformy je kompletní sada kybernetických modulů pro zabezpečení emailu, EDR a také bezpečnostní systém PAM a technologie na ochranu před kybernetickou kriminalitou.

Centralizovaný pohled na kybernetickou bezpečnost se vzájemným propojením jednotlivých systémů a poskytováním důležitých informací v reálním čase zvedá laťku pro řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti velmi vysoko.

„Jsem si jisti, že tento integrovaný přístup ke kybernetické bezpečnosti změní způsob, jakým se firmy k tomuto problému staví. Alternativní řešení založená na implementaci několika různých řešení od různých prodejců se opravdu neosvědčila," dodal pan Mucteba.

O společnosti RevBits

Společnost RevBits byla založena v roce 2018. Jedná se o inovativní firmu specializující se na komplexní kybernetickou bezpečnost, která se za pomoci svých odborných znalostí snaží poskytovat zákazníkům služby a ochranu špičkové kvality. Díky čtyřem moderním bezpečnostním nástrojům, které se skládají z deseti různých modulů, zajišťuje společnost RevBits ochranu firem před těmi nejsofistikovanějšími kybernetickými hrozbami. Firma RevBits sídlí v Mineole ve státě New York a má pobočky v Princetonu ve státě New Jersey, v Bostonu ve státě Massachusetts, v belgických Antverpách a v Londýně v Anglii. Další informace o společnosti RevBits najdete na webových stránkách www.revbits.com .

