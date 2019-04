First Bank & Trust Company nombra cargos directivos clave en su mercado del Valle de Shenandoah

ABINGDON, Virginia, 25 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- First Bank & Trust Company y su matriz, First Bancorp, Inc., anunciaron hoy cambios clave en su equipo directivo del mercado del Valle de Shenandoah. Los cambios directivos responden al reciente crecimiento del mercado y al aumento de las necesidades de servicio de los clientes que se derivan de la ampliación del negocio. El plan de liderazgo del banco de reciente entrada en vigor implica el ascenso de varios ejecutivos, así como la contratación de nuevo personal bancario.

John P. Bowers , vicepresidente senior, ha sido designado gerente regional del mercado del Valle de Shenandoah . Bowers administrará todos los aspectos de las cinco sucursales, incluidas las carteras de depósitos y préstamos de Staunton , Harrisonburg , Verona , Waynesboro y Bridgewater. Además, supervisará las actividades de las tres oficinas de diseño crediticio en Winchester , Woodstock y Hanover , Virginia. Bowers tiene 30 años de experiencia en el mundo de la banca, 17 de ellos con First Bank & Trust Company. El anuncio de su nombramiento sucede a la jubilación de John D. Meade, III después de 40 años en el sector bancario y tras haber estado con First Bank & Trust Company desde 1995. En adelante, será asesor del banco en la modalidad de tiempo parcial.

Leonard Pittman ha sido designado vicepresidente senior. Pittman cuenta con más de 35 años de experiencia en banca, más recientemente con Union Bank & Trust. En su nuevo cargo en First Bank & Trust Company, estará a cargo de los préstamos comerciales en Staunton, Virginia y el gran condado de Augusta.

Bradley Webb fue ascendido a vicepresidente senior de la cartera de préstamos agrícolas y supervisor regional. Webb ha colaborado con la división agrícola de First Bank & Trust Company desde 2006 y su oficina se encuentra en Harrisonburg, Virginia. Webb seguirá concentrándose en los créditos agrícolas y asumirá la supervisión de la región del Valle de Shenandoah.

Bradley Dunsmore fue ascendido a vicepresidente de la cartera de préstamos comerciales. Dunsmore tiene siete años trabajando con First Bank & Trust Company y mantendrá sus responsabilidades operativas con la oficina de Staunton, Virginia al tiempo que amplía sus funciones para incluir el área de préstamos comerciales en los mercados de Staunton, Harrisonburg y el gran condado de Rockingham a medida que First Bank & Trust Company se expande y brinda servicios a pequeñas empresas y mercados comerciales en dichas áreas.

"Conozco de primera mano la importancia de contar con la persona adecuada en cada cargo para dar a nuestros clientes el servicio que esperan y merecen", dijo John Bowers. "Estos expertos en banca serán cruciales para nuestro éxito y se asegurarán de que el banco esté posicionado para llevar a cabo su plan estratégico en el Valle de Shenandoah".

First Bank & Trust Company, uno de los principales bancos comunitarios de los Estados Unidos, es una firma de servicios financieros diversificados con oficinas en el suroeste de Virginia, el noreste de Tennessee y los valles de New River y Shenandoah. Aborda los objetivos financieros mediante la oferta gratuita de chequeras para cuentas personales y empresariales, y la evaluación de soluciones crediticias en sus divisiones hipotecaria, agrícola y comercial. Brinda soluciones financieras integrales a través de sus representantes de servicios fiduciarios y corretaje.

