Flipp et MEDIA Central unissent leurs forces pour devenir le chef de file mondial du marketing « drive-to-store »

La fusion offre une plateforme unifiée qui aide les détaillants et les marques à façonner la demande des consommateurs

LOS ANGELES, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La société technologique canadienne et le leader du marchandisage numérique, Flipp Operations Inc. (« Flipp »), et MEDIA Central Group (« MEDIA Central »), le leader européen du drive-to-store, ont uni leurs forces. Cette opération capitale pour le secteur associe le leadership et l'expertise de ces deux entités pour servir des milliers de détaillants et de marques de premier plan sur 27 marchés mondiaux et couvrir plus de 400 millions de consommateurs chefs de ménage.

La nouvelle structure de propriété sera dirigée par le propriétaire majoritaire Truelink Capital, et comprendra Insight Ventures, Bregal Unternehmerkapital et Highland Europe.

Flipp aide les grands détaillants et les marques aux États-Unis et au Canada à optimiser le marchandisage numérique en créant et en distribuant des promotions locales à des millions d'acheteurs engagés. Fort ses activités classiques et numériques (l'activité numérique regroupant ShopFully, Offerista et Yagora), MEDIA Central fournit des solutions exhaustives basées sur les données aux principaux détaillants et marques d'Europe, d'Australie et d'Amérique latine. Flipp et MEDIA Central conserveront leurs marques et continueront à servir leurs clients sur leurs marchés respectifs.

« Les détaillants et les marques font confiance à Flipp pour fournir des solutions de marchandisage innovantes dans un écosystème numérique en constante évolution », déclare Michael Silverman, Ceo, Flipp. « Les consommateurs s'attendent à des expériences personnalisées tout au long de leur parcours d'achat, aussi bien en magasin qu'en ligne. Cette fusion marque l'ouverture d'un nouveau chapitre passionnant, nous permettant d'exploiter la puissance combinée de Flipp et de MEDIA Central pour offrir des solutions drive-to-store inégalées. Cela permettra aux acheteurs de disposer d'un contenu essentiel pour leurs achats, tandis que les détaillants et les marques pourront tirer parti de leurs promotions pour susciter l'engagement des acheteurs. »

Stefano Portu, CEO, Digital MEDIA Central, déclare : « Après le regroupement de MEDIA Central et de ShopFully l'année dernière, cette opération représente une occasion unique de former un leader mondial du marketing drive-to-store. L'exploitation de notre plateforme unique de technologie marketing optimisée par l'IA et l'investissement conjoint dans le produit et la technologie nous permettront d'offrir une valeur encore plus grande à nos clients dans le monde entier. »

Ingo Wienand, CEO, Classic MEDIA Central, ajoute : « Avec Flipp, nous combinons nos forces et notre expertise de manière encore plus cohérente pour soutenir les détaillants en tant que partenaire solide dans le domaine de plus en plus complexe de la communication des offres et pour fournir une valeur ajoutée maximale. »

Cette fusion réunit le leadership et la gestion de Flipp et de MEDIA Central, créant ainsi une valeur inégalée pour les clients et les acheteurs. Depuis plus d'une décennie, Flipp et MEDIA Central ont mené la transition de l'analogique au numérique. Leurs plateformes combinées créeront un réseau de marchandisage numérique avancé et un ensemble de données sur les acheteurs, aidant les détaillants et les marques à se connecter avec les acheteurs. En intégrant leurs réseaux, les deux entreprises serviront des publics complémentaires, étendront leur portée mondiale, accéléreront l'innovation et augmenteront la valeur pour les clients à l'échelle mondiale.

Luke Myers, cofondateur et manading partner de Truelink Capital, s'exprime au sujet de l'opération : « En combinant Flipp et MEDIA Central, nous formerons un leader du marché très attractif, avec des offres de produits complémentaires et une portée mondiale. La solidité financière du groupe combiné nous permettra de stimuler l'innovation et la valeur pour notre clientèle de grande qualité, composée de détaillants et de marques internationales. Nous sommes enthousiasmés par ce partenariat et pensons que l'entité combinée est promise à un bel avenir ».

Le financement par emprunt de la transaction sera assuré par la Banque Royale du Canada. Blake, Cassels & Graydon LLP et Baker McKenzie agissent en tant que conseillers juridiques et Stifel en tant que conseiller financier de Truelink Capital et Flipp. Paul Hastings LLP agit en tant que conseiller juridique et Houlihan Lokey en tant que conseiller financier de Bregal et de MEDIA Central.

La transaction devrait être finalisée d'ici le quatrième trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

À PROPOS DE FLIPP

Créé en 2007, Flipp est une plateforme technologique qui réinvente la façon dont les gens planifient leurs achats hebdomadaires. Les plus grands détaillants et marques d'Amérique du Nord utilisent la plateforme Flipp pour créer, créer et distribuer des expériences de merchandising visuel numérique et des contenus d'épargne à plus de 100 millions d'acheteurs à forte intention. Les ménages utilisent Flipp comme principal outil d'achat hebdomadaire pour décider quoi acheter et où acheter. En moyenne, Flipp aide les acheteurs à économiser 45 $ sur leurs achats hebdomadaires de produits d'épicerie, de bricolage, d'électronique, de pharmacie, de vêtements, d'articles pour animaux de compagnie et plus encore. Pour plus d'informations, visitez le site corp.flipp.com.

À PROPOS DE MEDIA CENTRAL

MEDIA Central Group est un leader du marché européen des solutions de marketing drive-to-store. Le groupe réunit le principal spécialiste de la communication d'offres basées sur les données, MEDIA Central, la première plateforme technologique européenne de drive-to-store, ShopFully, ainsi que les experts de la communication d'offres numériques, Offerista Group, et les experts de la science des données pour le moment de la décision d'achat, Yagora. Le groupe est représenté par plus de 900 employés répartis sur 21 sites en Europe, en Australie et en Amérique latine, et sert actuellement les principaux détaillants et marques de 24 pays, tous secteurs confondus.

A PROPOS DE TRUELINK CAPITAL

Truelink Capital est une société de capital-investissement du marché intermédiaire basée àLos Angeles. Truelink associe une expérience approfondie dans les secteurs de l'industrie et des services technologiques à un engagement à établir des partenariats qui génèrent une valeur à long terme grâce à une stratégie opérationnelle. Truelink s'associe à la direction, aux vendeurs d'entreprise et aux fondateurs pour accélérer la croissance grâce à l'exécution d'initiatives stratégiques et d'acquisitions complémentaires transformatrices.

À PROPOS DE BREGAL UNTERNEHMERKAPITAL

Bregal Unternehmerkapital (« BU ») est une société d'investissement de premier plan qui possède des bureaux à Zoug, Munich et Milan. Avec 7,0 milliards EUR de capitaux levés à ce jour, BU est le plus grand investisseur de moyenne capitalisation basé dans la région DACH. Les fonds conseillés par BU investissent dans des entreprises de taille moyenne basées en Allemagne, en Suisse, en Italie et en Autriche. Avec pour mission d'être le partenaire de choix des entrepreneurs et des entreprises familiales, BU cherche à s'associer avec des leaders du marché et à des « champions cachés » avec une équipe de direction solide et un potentiel disruptif. Depuis sa création en 2015, les fonds conseillés par BU ont investi plus de 3,5 milliards d'euros dans plus de 100 entreprises employant plus de 28 000 personnes. Plus de 8 200 emplois ont ainsi été créés. BU soutient les entrepreneurs et les familles en tant que partenaire stratégique pour développer, internationaliser et numériser leurs activités, tout en les aidant à générer une valeur durable sur une base responsable envers la prochaine génération.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.bregal.ch/en/.

Contacts avec les médias

Gaby Hui (Flipp)

[email protected]

Selin Castaldo (MEDIA Central Classic)

[email protected]

Laura Sassi (MEDIA Central Digital)

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2439632/Truelink_Capital_Logo.jpg