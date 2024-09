Flipp und MEDIA Central bündeln ihre Kräfte und werden zum weltweiten Marktführer im Drive-to-Store-Marketing

Merger bietet eine einheitliche Plattform, die Einzelhändlern und Marken hilft, die Nachfrage der Kunden zu beeinflussen.

LOS ANGELES, 19. September 2024 /PRNewswire/ – Das kanadische Technologieunternehmen und Marktführer im Bereich des digitalen Merchandising, Flipp Operations Inc. („Flipp") und die MEDIA Central Group („MEDIA Central"), europäischer Marktführer im Bereich Drive-to-Store, haben ihre Kräfte gebündelt. Diese branchenweit wegweisende Transaktion vereint die Führungsrolle und das Know-how dieser beiden Institutionen, um Tausende von erstklassigen Einzelhändlern und Marken in 27 globalen Märkten zu bedienen und mehr als 400 Mio. Haushaltskunden zu erreichen.

Die neue Eigentümerstruktur wird vom Mehrheitseigentümer Truelink Capital geleitet und umfasst Insight Ventures, Bregal Unternehmerkapital und Highland Europe.

Flipp hilft großen Einzelhändlern und Marken in den USA und Kanada, ihr digitales Merchandising zu verbessern, indem sie lokale Werbeaktionen erstellen und an Millionen engagierter Kunden verteilen. MEDIA Central bietet mit seinen klassischen und digitalen Geschäftsbereichen – der digitale Bereich vereint ShopFully, Offerista und Yagora – datengestützte 360°-Lösungen für große Einzelhändler und Marken in ganz Europa, Australien und Lateinamerika. Flipp und MEDIA Central werden ihre Marken beibehalten und weiterhin Kunden in ihren jeweiligen Märkten bedienen.

„Einzelhändler und Marken vertrauen auf Flipp, wenn es darum geht, innovative Merchandising-Lösungen in der sich entwickelnden digitalen Landschaft anzubieten", sagte Michael Silverman, CEO von Flipp. „Kunden erwarten ein nahtloses, personalisiertes Einkaufserlebnis, das sowohl in den Geschäften als auch online verfügbar ist. Dieser Zusammenschluss markiert ein aufregendes neues Kapitel, das es uns ermöglicht, die kombinierte Kraft von Flipp und MEDIA Central zu nutzen, um innovative Drive-to-Store-Lösungen anzubieten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kunden mit wichtigen Einkaufsinhalten versorgt werden, während Einzelhändler und Marken ihre Werbeaktionen nutzen können, um die Kundenbindung zu erhöhen."

Stefano Portu, CEO Digital MEDIA Central, kommentierte: „Nach dem Zusammenschluss von MEDIA Central und ShopFully im vergangenen Jahr bietet diese Transaktion die einmalige Gelegenheit, einen weltweit führenden Anbieter von Drive-to-Store Marketing zu bilden. Durch den Einsatz unserer einzigartigen, KI-gestützten Marketing-Tech-Plattform und gemeinsame Investitionen in Produkt und Technologie können wir unseren Kunden weltweit einen noch größeren Mehrwert bieten."

Ingo Wienand, CEO Classic MEDIA Central, ergänzt: „Gemeinsam mit Flipp bündeln wir unsere Stärken und Kompetenzen noch konsequenter, um den Handel als starker Partner im immer komplexer werdenden Bereich der Angebotskommunikation zu unterstützen und einen maximalen Mehrwert zu bieten."

Dieser Zusammenschluss vereint die Führung und das Management von Flipp und MEDIA Central und schafft so einen unvergleichlichen Mehrwert für Kunden und Einkäufer. Seit über einem Jahrzehnt sind Flipp und MEDIA Central führend bei der Umstellung von analogen auf digitale Medien. Durch die Kombination ihrer Plattformen entsteht ein fortschrittliches digitales Merchandising-Netzwerk und ein Käufer-Datensatz, der Einzelhändlern und Marken hilft, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Durch die Integration ihrer Netzwerke werden die beiden Unternehmen komplementäre Zielgruppen bedienen, ihre globale Reichweite vergrößern, Innovationen beschleunigen und den Wert für die Kunden auf globaler Ebene steigern.

Luke Myers, Mitbegründer und Managing Partner von Truelink Capital, kommentierte die Transaktion wie folgt: „Durch den Zusammenschluss von Flipp und MEDIA Central bilden wir einen äußerst attraktiven Marktführer mit einem komplementären Produktangebot und globaler Reichweite. Die finanzielle Stärke der kombinierten Gruppe wird es uns ermöglichen, Innovationen und Werte für unseren hochwertigen Kundenstamm aus internationalen Einzelhändlern und Marken zu schaffen. Wir sind von dieser Partnerschaft begeistert und glauben, dass das neue Unternehmen eine glänzende Zukunft vor sich hat."

Die Fremdfinanzierung für die Transaktion wird von der Royal Bank of Canada bereitgestellt. Blake, Cassels & Graydon LLP, Baker McKenzie dienen als Rechtsberater und Stifel dient als Finanzberater für Truelink Capital und Flipp. Paul Hastings LLP dient als Rechtsberater und Houlihan Lokey dient als Finanzberater für Bregal und MEDIA Central.

Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen.

INFORMATION ZU FLIPP

Flipp wurde 2007 gegründet und ist eine Technologieplattform, die die Art und Weise, wie Menschen ihre wöchentlichen Einkäufe planen, neu erfindet. Die größten Einzelhändler und Marken in Nordamerika nutzen die Flipp-Plattform, um digitale visuelle Merchandising-Erlebnisse und Sparangebote zu erstellen, zu kuratieren und an über 100 Millionen Kunden zu verteilen. Die Haushalte nutzen Flipp als ihr wichtigstes wöchentliches Einkaufstool, um zu entscheiden, was und wo sie einkaufen möchten. Im Durchschnitt sparen die Kunden mit Flipp 45 Dollar bei ihren wöchentlichen Einkäufen in den Bereichen Lebensmittel, Heimwerkerbedarf, Elektronik, Apotheke, Kleidung, Haustierbedarf und mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie corp.flipp.com.

INFORMATION ZU MEDIA CENTRAL

Die MEDIA Central Group ist ein europäischer Marktführer für Drive-to-Store-Marketinglösungen. Die Group vereint den führenden Spezialisten für datenbasierte 360°-Angebotskommunikation, MEDIA Central, Europas führende Drive-to-Store-Technologieplattform, ShopFully, mit den Experten für digitale Angebotskommunikation, Offerista Group, und den Data-Science-Experten für den Moment der Kaufentscheidung, Yagora. Das Unternehmen ist mit über 900 Mitarbeitern an 21 Standorten in Europa, Australien und Lateinamerika vertreten und bedient derzeit führende Einzelhändler und Marken in 24 Ländern aus allen Branchen.

INFORMATION ZU TRUELINK CAPITAL

Truelink Capital ist eine mittelständische Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Los Angeles. Truelink verbindet fundierte Branchenerfahrung in den Bereichen Industrie und technologiegestützte Dienstleistungen mit einem Engagement für den Aufbau von Partnerschaften, die durch eine operativ ausgerichtete Strategie langfristige Werte schaffen. Truelink arbeitet mit dem Management, Unternehmensverkäufern und Gründern zusammen, um das Wachstum durch die Durchführung von strategischen Initiativen und transformativen Zusatzakquisitionen zu beschleunigen.

INFORMATION ZU BREGAL UNTERNEHMERKAPITAL

Bregal Unternehmerkapital („BU") ist eine führende Investmentgesellschaft mit Büros in Zug, München und Mailand. Mit einem bisher aufgebrachten Kapital von 7,0 Mrd. Euro ist BU der größte Mid-Cap-Investor mit Sitz in der DACH-Region. Die von BU beratenen Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Deutschland, der Schweiz, Italien und Österreich. Mit dem Ziel, der bevorzugte Partner für Unternehmer und Familienunternehmen zu sein, sucht BU Partnerschaften mit Marktführern und „Hidden Champions" mit starken Managementteams und Durchbruchspotenzial. Seit der Gründung im Jahr 2015 haben die von der BU beratenen Fonds über 3,5 Mrd. Euro in mehr als 100 Unternehmen mit mehr als 28.000 Mitarbeitern investiert. Dadurch wurden mehr als 8.200 Arbeitsplätze geschaffen. BU unterstützt Unternehmer und Familien als strategischer Partner bei der Entwicklung, Internationalisierung und Digitalisierung ihrer Unternehmen und hilft ihnen dabei, auf verantwortungsvoller Basis und mit Blick auf die nächste Generation nachhaltige Werte zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bregal.ch/en/.

