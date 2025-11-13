Ford democratiza la tecnología BlueCruise de manos libres

A nivel mundial, los propietarios de vehículos Ford y Lincoln han recorrido más de 888 millones de kilómetros en carretera (552 millones de millas) utilizando esta tecnología. Ampliar su disponibilidad a una amplia gama de vehículos Ford ofrece a aún más clientes la oportunidad de disfrutar de un confort y una comodidad superiores en sus viajes por carretera, y llegar a su destino más descansados y listos para afrontar el día.

BlueCruise fue el primer sistema de su clase en recibir la aprobación regulatoria en Europa en 2023 con el lanzamiento en Gran Bretaña. Desde entonces, BlueCruise ha sido aprobado para su uso en 16 mercados europeos,⁷ convirtiéndose así en el sistema de su tipo con mayor cobertura en Europa. Esto permite el acceso a más de 135.000 kilómetros (84.226 millas) de autopistas designadas,⁸ llamadas Zonas Azules, lo que permite a los usuarios realizar viajes por carretera a través de varios países.

Con esta amplia disponibilidad geográfica, por ejemplo, un cliente puede usar BlueCruise en seis países viajando desde Estocolmo a Roma, cubriendo más de 2.000 kilómetros (1.500 millas) y pasando cerca de 25 horas conduciendo con manos libres.

"Estamos comprometidos con poner la tecnología de vanguardia al alcance de más conductores. Con BlueCruise ya disponible en cinco líneas de vehículos en Europa, estamos ayudando a que la conducción manos libres en autopista sea accesible a una gama más amplia de clientes", declaró Torsten Wey, gerente de funciones y software ADAS de Ford en Europa. "Cada línea de vehículos es única, y nuestro equipo de ingenieros de ADAS ha estado trabajando para extender BlueCruise más allá del Mustang Mach-E, garantizando así una experiencia de conducción manos libres en autopista de alta calidad, independientemente del vehículo que elija el cliente".

Conducción sin manos, con la vista puesta en la carretera

BlueCruise se basa en las capacidades del Control de Crucero Adaptativo Inteligente (IACC)9 de Ford, y ayuda a controlar la dirección, la aceleración, el frenado, el posicionamiento en el carril y las distancias seguras con respecto al vehículo que está delante, monitoreando las marcas viales, las señales de velocidad y las condiciones cambiantes del tráfico, desde velocidades de autopista hasta tráfico con paradas y arranques.

Cuando BlueCruise está activado en una autopista aprobada denominada Zonas Azules, permite al conductor quitar las manos del volante si continúa prestando atención a la carretera, lo que proporciona un nivel adicional de comodidad durante los viajes largos.

Antes de pasar a la conducción manos libres, los vehículos equipados con BlueCruise confirman que las marcas viales son visibles, que el conductor tiene la vista en la carretera y que las demás condiciones son adecuadas.

BlueCruise utiliza una combinación de radares y cámaras para detectar y rastrear la posición y velocidad de otros vehículos en la carretera. Una cámara frontal detecta las marcas viales y las señales de velocidad. Para ayudar a garantizar que los conductores mantengan la vista en la carretera mientras sueltan el volante, una cámara orientada hacia el conductor controla su mirada y la posición de su cabeza, incluso si lleva gafas de sol.

BlueCruise estará disponible en algunos modelos nuevos de Puma, Puma Gen-E, Kuga y Ranger PHEV a partir de la primavera de 2026, siempre que estén equipados con el paquete de asistencia al conductor. Las opciones de suscripción y los precios se anunciarán próximamente.

Para obtener más información sobre BlueCruise, visite: https://www.ford.co.uk/technology/driving-assistance/ford-bluecruise

1 Disponible en países seleccionados para determinados modelos Puma, Puma Gen-E, Kuga, Ranger PHEV y Mustang Mach-E. El conductor debe mantener la vista en la carretera para poder utilizar la conducción manos libres BlueCruise. No sustituye a una conducción segura.

2 Autonomía de hasta 600 km con la batería del Mustang Mach-E de autonomía extendida completamente cargada. Autonomía estimada según el Procedimiento Mundial Armonizado para Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP).

3 Emisiones de CO₂ del Puma EcoBoost Hybrid: 122-146 g/km; consumo de combustible: 5,4-6,5 l/100 km (WLTP).

4 Autonomía de hasta 376 km con la batería del Puma Gen-E completamente cargada. Autonomía estimada según el Procedimiento Mundial Armonizado para Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP).

5 Emisiones de CO₂ homologadas del Kuga Hybrid: 121-146 g/km; consumo de combustible homologado: 5,3-6,4 l/100 km (WLTP).

El Kuga 1.5 l EcoBoost Hybrid homologa emisiones de CO 2 de 144-178 g/km y consumo homologado de 6,3-7,8 l/100 km WLTP.

Las emisiones de CO 2 , el consumo homologado y la autonomía eléctrica del Kuga Plug-In Hybrid se publicarán próximamente, cerca de la fecha de lanzamiento.

6 El Ford Ranger Plug-In Hybrid homologa emisiones de CO 2 de 143-145 g/km WLTP Euro 6e-bis, consumo homologado de 6,2-6,4 l/100 km WLTP Euro 6e-bis y una autonomía eléctrica de hasta 43 km WLTP. Se puede alcanzar una autonomía de hasta 43 km con la batería completamente cargada, dependiendo de la serie y la configuración de la batería. La autonomía real puede variar debido a diversos factores (por ejemplo, condiciones meteorológicas, estilo de conducción, tipo de ruta, estado del vehículo, antigüedad y estado de la batería de iones de litio).

7 BlueCruise está disponible actualmente para clientes con vehículos equipados en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña (no disponible en Irlanda del Norte), Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, España y Suecia.

8 Datos actualizados a octubre de 2025.

9 Las funciones de asistencia al conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el juicio ni la necesidad de controlar el vehículo por parte del conductor. No reemplazan la conducción segura. Consulte el Manual del propietario para obtener más información y conocer las limitaciones.

