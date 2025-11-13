Ford met sa technologie BlueCruise de conduite sans les mains à la portée du plus grand nombre de conducteurs

Dans le monde entier, les propriétaires de Ford et Lincoln ont parcouru plus de 888 millions de kilomètres sur autoroute grâce à cette technologie. L'extension de sa disponibilité à une large gamme de véhicules Ford permet à un plus grand nombre de clients de bénéficier d'un confort et d'une commodité de niveau supérieur lors de leurs trajets sur autoroute, et d'arriver à destination plus frais et dispos pour la journée qui s'annonce.

BlueCruise a été le premier système de ce type à recevoir l'approbation réglementaire en Europe en 2023 avec le lancement en Grande-Bretagne. Depuis lors, l'utilisation de BlueCruise a été approuvée sur 16 marchés européens7, ce qui en fait le système de ce type le plus largement disponible en Europe. Cela donne accès à plus de 135 000 kilomètres d'autoroutes désignées8, appelées Blue Zones, permettant aux clients de faire un voyage en voiture à travers plusieurs pays.

Grâce à cette large disponibilité géographique, un client peut, par exemple, utiliser BlueCruise dans six pays, de Stockholm à Rome, en parcourant plus de 2 000 kilomètres et en passant près de 25 heures à conduire sans les mains.

« Nous nous engageons à mettre une technologie de pointe à la portée d'un plus grand nombre de conducteurs. Avec BlueCruise désormais disponible sur cinq gammes de véhicules en Europe, nous contribuons à rendre la conduite mains libres sur autoroute accessible à un plus grand nombre de clients », déclare Torsten Wey, responsable des fonctionnalités et logiciels ADAS chez Ford en Europe. « Chaque gamme de véhicules est unique, et notre équipe d'ingénieurs ADAS a travaillé pour déployer BlueCruise au-delà de la Mustang Mach-E afin de garantir une expérience de conduite sans les mains de qualité sur autoroute, quel que soit le véhicule choisi par le client. »

Conduite mains libres, yeux ouverts

BlueCruise s'appuie sur les capacités du régulateur de vitesse adaptatif intelligent (IACC) de Ford9 et aide à contrôler la direction, l'accélération, le freinage, le positionnement dans la voie et les distances de sécurité par rapport au véhicule qui précède en surveillant le marquage au sol, les panneaux de vitesse et l'évolution des conditions de circulation, qu'il s'agisse de vitesses autoroutières ou de circulation avec plusieurs arrêts.

Lorsque le système BlueCruise est activé sur une autoroute Blue Zones, il permet au conducteur de lâcher le volant s'il reste attentif à la route, ce qui offre un niveau de confort supplémentaire pendant les longs trajets.

Avant de passer à la conduite mains libres, les véhicules équipés de BlueCruise confirment que les marquages de la voie sont visibles, que le conducteur a les yeux sur la route et que les autres conditions sont appropriées.

BlueCruise utilise une combinaison de radars et de caméras pour détecter et suivre la position et la vitesse des autres véhicules sur la route. Une caméra orientée vers l'avant détecte les marquages de voie et les panneaux de vitesse. Pour s'assurer que les conducteurs gardent les yeux sur la route alors qu'ils n'ont pas les mains sur le volant, une caméra orientée vers le conducteur vérifie le regard et la position de la tête du conducteur, même s'il porte des lunettes de soleil.

BlueCruise sera disponible sur certains véhicules Puma, Puma Gen-E, Kuga et Ranger PHEV de la nouvelle année modèle à partir du printemps 2026 lorsqu'ils sont équipés du Pack d'aide à la conduite. Les options d'abonnement et les prix seront annoncés à l'approche de la date de mise en vente.

Pour en savoir plus sur BlueCruise, visitez le site : https://www.ford.co.uk/technology/driving-assistance/ford-bluecruise

1 Disponible dans certains pays sur certains modèles Puma, Puma Gen-E, Kuga, Ranger PHEV et Mustang Mach-E. Le conducteur doit garder les yeux sur la route pour pouvoir utiliser le système de conduite mains libres BlueCruise. Le système ne remplace pas une conduite prudente.

2 Jusqu'à 600 km d'autonomie pour une charge complète du Mustang Mach-E à autonomie étendue. Autonomie estimée selon la procédure mondiale harmonisée d'essai des véhicules légers (WLTP).

3 Puma EcoBoost Hybrid Émissions de CO 2 122-146 g/km et rendement énergétique 5,4-6,5 l/100 km WLTP.

4 Jusqu'à 376 km d'autonomie sur la base d'une charge complète de la Puma Gen-E. Autonomie estimée selon la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP).

5 Kuga Hybrid émissions de CO homologuées 2 121-146 g/km et consommation de carburant homologuée 5,3-6,4 l/100 km selon la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP).

Kuga 1,5 litre EcoBoost Hybrid émissions CO 2 homologuées de 144-178 g/km et consommation homologuée de 6,3-7,8 l/100 km WLTP.

Les émissions de CO 2 homologuées du Kuga Plug-In Hybrid, le rendement énergétique homologué et l'autonomie en mode électrique seront publiés à l'approche de la date de mise en vente.

6 Ford Ranger Plug-In Hybrid émissions de CO 2 homologuées de 143-145 g/km WLTP Euro 6e-bis, efficience énergétique homologuée 6,2-6,4 l/100 km WLTP Euro 6e-bis et autonomie en mode électrique pur jusqu'à 43 km WLTP. Une autonomie de 43 km peut être atteinte avec une batterie complètement chargée - en fonction de la série existante et de la configuration de la batterie. L'autonomie réelle peut varier en fonction de divers facteurs (par exemple, les conditions météorologiques, le style de conduite, le type d'itinéraire, l'état du véhicule, l'âge et l'état de la batterie lithium-ion).

7 BlueCruise est actuellement disponible pour les clients en Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, France, Grande-Bretagne (non disponible en Irlande du Nord), Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne, Suède et Norvège

8 Indicateurs exacts en octobre 2025.

9 Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le jugement et la nécessité du conducteur de contrôler le véhicule. Le système ne remplace pas une conduite sûre. Consultez le manuel du propriétaire pour les détails et les limitations.

