Fórmula E e a Tata Communications anunciam colaboração Plurianual

Tata Communications se torna provedor oficial de distribuição de transmissão para o ABB FIA Formula E World Championship.

Relacionamento estratégico plurianual apoia a nova configuração inovadora de produção de transmissão remota da Formula E, reduzindo o impacto ambiental associado à cobertura de TV ao vivo dos principais eventos esportivos internacionais.

Espectadores de todo o mundo acompanharam ao vivo a primeira corrida de Fórmula E na Índia no sábado passado, o E-Prix Greenko Hyderabad de 2023.

BOMBAIM, Índia e LONDRES, 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Fórmula E e a Tata Communications anunciaram um relacionamento estratégico plurianual com a empresa global de commtech tornando-se a Provedora Oficial de Distribuição de Transmissão para o ABB FIA Formula E World Championship.

Formula E and Tata Communications announce multi-year collaboration. L-R Mr. Jamie Reigle, CEO, Formula E, Mr. Amur Lakshminarayanan, CEO, Tata Communications

O novo acordo permitirá que a Tata Communications ofereça conteúdo ao vivo de alta definição, alta resolução e alta velocidade para espectadores em todo o mundo como parte da nova produção de transmissão remota de corridas ao vivo da Formula E, reduzindo o impacto ambiental típico dos principais eventos esportivos internacionais ao vivo na TV.

A plataforma de mídia avançada tecnologicamente e definida por software da Tata Communications oferecerá mais de 160 sinais de vídeo e áudio ao vivo das corridas de Fórmula E pelos continentes em milissegundos, usando 26 locais de borda de mídia na América do Norte, Europa e Ásia.

A nova distribuição de transmissão super rápida será apoiada por especialistas treinados da Tata Communications, oferecendo serviços globais gerenciados 24 horas por dia em todas as 16 corridas desta temporada. A Tata Communications e a Formula E também estão trabalhando em conjunto para enriquecer ainda mais as experiências dos fãs do automobilismo com inovação e eficiência.

A Tata Communications fez história com a Fórmula E quando o ABB FIA Formula E World Championship realizou as corridas na Índia pela primeira vez. Espectadores de todo o mundo acompanham a ação ao vivo enquanto 22 pilotos de 11 equipes, incluindo Mahindra Racing, Jaguar TCS Racing, Maserati MSG Racing e NEOM McLaren Formula E Team competem no Greenko Hyderabad E-Prix 2023.

Jamie Reigle, CEO da Fórmula E, disse:

"A Fórmula E é uma turnê intensa devido à sua natureza em movimento. O suporte da Tata Communications ao longo dos anos possibilitou a produção remota de última geração, com transmissões de sinal de TV em tempo real dos locais de corrida para nosso centro de transmissão em Londres e, finalmente, para as telas do público. Assim, reduzindo vários desafios logísticos, gerando eficiência de custos, flexibilidade de viagens para nossos funcionários, especialmente mulheres, e reduzindo as emissões."

A.S Lakshminarayanan, MD e CEO da Tata Communications, disse:

"São 85 câmeras capturando o evento para mais de 400 milhões de pessoas assistindo em todo o mundo. Poder facilitar isso realmente demonstra o poder da Internet que conseguimos aproveitar, com nossa nuvem de mídia dedicada e recursos de computação de ponta. E, além de nossa parceria de longa data com a FIA, estendemos os serviços a várias grandes ligas esportivas em todo o mundo".

Nota aos editores:

A solução de produção remota sustentável da Tata Communications transmitirá e transferirá a ação da corrida ao vivo de mais de 85 feeds de câmera e canais de áudio em cada pista de corrida para o centro de produção remota da Formula E no Reino Unido.

Os feeds reembalados são distribuídos para emissoras e plataformas digitais detentoras de direitos globais, aproveitando a infraestrutura de ponta da Tata Communications.

A Tata Communications media edge cloud permite o processamento de vídeo de latência muito baixa a partir de qualquer local usando internet de primeira milha enquanto processa e distribui os sinais de vídeo para qualquer plataforma em todo o mundo com alta disponibilidade.

Oferecido como um serviço totalmente gerenciado, a disponibilidade de capacidade de borda no local permite que as empresas adicionem uma ampla variedade de serviços digitais, como o fornecimento de túneis de dados de alto desempenho em uma conexão segura para ajudar no enriquecimento de dados em tempo real e uma melhor experiência do espectador.

Declarações prospectivas e advertências

Certas palavras e declarações neste comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, estratégia de negócios, o desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e a economia geral na Índia, são declarações prospectivas. Essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento e às projeções de tendências do setor, o que pode fazer com que resultados reais, desempenho ou realizações da Tata Communications ou resultados do setor sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes de tais declarações prospectivas incluem, entre outros, falha em aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; falha no desenvolvimento de novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; falha em concluir com sucesso os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha em estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preço em alguns dos serviços de comunicação da empresa; falha em integrar aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração da indústria da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes de tais declarações prospectivas, muitas das quais não estão sob o controle da Tata Communications, incluem, mas não estão limitados a, os fatores de risco discutidos nos Relatórios Anuais da Tata Communications Limited.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem obrigação de, e expressamente se isenta de qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

© 2023 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados. TATA COMMUNICATIONS e TATA são trademarks ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited na Índia e em alguns países.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2005231/Formula_E_Tata_Communications.jpg

FONTE Tata Communications

SOURCE Tata Communications