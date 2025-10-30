Fortune annonce la liste Fortune 500 Europe pour 2025

Numéro 1, Volkswagen est en tête d'un top 10 dominé par les constructeurs automobiles, les sociétés financières et du secteur de l'énergie

Les grandes entreprises européennes génèrent un chiffre d'affaires de 14 900 milliards de dollars, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l'année dernière

Les femmes dirigent 7,6 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 Europe, qui comptent 38 femmes directrices générales

LONDRES, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Fortune a dévoilé aujourd'hui le classement Fortune 500 Europe pour 2025, qui met en avant les meilleures entreprises du continent. Volkswagen maintient sa position de leader avec un chiffre d'affaires en hausse de 1 %, et creuse ainsi l'écart avec Shell, dont le chiffre d'affaires a baissé de 11 %.

Représentant un chiffre d'affaires de 14 900 milliards de dollars, en hausse de 2,5 % par rapport à l'année dernière, la liste Fortune 500 Europe illustre l'innovation et la résilience du continent, dont les entreprises classées emploient 35 millions de personnes, soit une augmentation de 4 % par rapport à la liste de l'année dernière, ce qui correspond à 1,2 million de salariés. En tête de liste, Volkswagen a publié un chiffre d'affaires de 351 milliards de dollars, tandis que le groupe Baloise ferme la marche à la 500e place, avec un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars. Malgré une croissance du chiffre d'affaires, ses bénéfices ont chuté de 5 % en raison d'une hausse des coûts qui a réduit les marges et fait baisser le ratio bénéfices/ventes de 7,1 % à 6,6 %. En tête des bénéfices avec près de 24 milliards de dollars en 2024, HSBC est l'une des quatre seules entreprises à dépasser les 15 milliards de dollars.

Le nombre de femmes directrices générales est passé à 38, un record pour le classement Fortune 500 Europe, et le chiffre d'affaires total des entreprises dirigées par des femmes a augmenté de 12 % pour atteindre 924 milliards de dollars. Pourtant, seulement 7,6 % des entreprises sont dirigées par des femmes, et quatre d'entre elles ont fait part de leur intention de passer la main à un homologue masculin dans les mois à venir. Engie (nº 37) est la seule entreprise du top 50 à être dirigée par une femme, Catherine MacGregor.

Liste des 10 premières entreprises du classement Fortune 500 Europe :

Volkswagen (Allemagne) Shell (Royaume-Uni) Glencore (Suisse) TotalEnergies (France) BP (Royaume-Uni) Stellantis (Pays-Bas) Groupe Mercedes-Benz (Allemagne) Groupe BMW (Allemagne) BNP Paribas (France) Banco Santander (Espagne)

Recherche par pays, secteur, industrie et bien plus encore ici .

L'économie européenne est portée par les secteurs de l'énergie, des services financiers ainsi que des véhicules et pièces détachées. Shell, Glencore, TotalEnergies et BP occupent quatre des cinq premières places, tandis que la puissance industrielle de l'Allemagne se traduit dans les positions enviables de Volkswagen (nº 1), Mercedes-Benz (nº 7) et BMW (nº 8). La forte présence du Royaume-Uni dans le secteur de l'énergie lui assure deux des cinq premières places, et la France arrive en tête avec le plus grand nombre de travailleurs, répartis dans 64 entreprises.

Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies, a déclaré : « TotalEnergies accroît sa production d'énergie d'environ 4 % par an pour répondre à la demande mondiale, tout en maintenant sa rentabilité et en réduisant les émissions liées à ses activités. Nous sommes honorés de figurer dans le haut de cette liste, à une place qui témoigne de la solidité de notre stratégie cohérente. »

Grethe Schepers, directrice des listes pour l'Europe chez Fortune, a ajouté : « Plus qu'un classement, la liste Fortune 500 Europe est un miroir de l'envergure et de la force des entreprises européennes les plus influentes. Cette troisième édition continue de prendre le pouls des entreprises européennes, en établissant une référence pour leur performance et en saluant les équipes dirigeantes qui façonnent le paysage économique européen. »

En publiant cette troisième édition européenne, Fortune poursuit son projet de dresser non seulement une liste formelle, mais aussi de créer une communauté unie de cadres dirigeants dans toute la région. La mission de Fortune consiste à rassembler cette communauté à travers le journalisme, le dialogue et des événements, afin de promouvoir le leadership et de renforcer le tissu des entreprises européennes.

Dans la liste Fortune 500 Europe, les entreprises sont classées en fonction de leur chiffre d'affaires total pour leurs derniers exercices financiers disponibles. Toutes les entreprises figurant sur la liste doivent publier des données financières et communiquer tout ou partie de leurs chiffres à une agence gouvernementale. Les derniers chiffres de la liste sont ceux communiqués par les entreprises ; toute comparaison porte sur les chiffres de l'année précédente tels qu'ils ont été communiqués à l'origine. Fortune ne retraite pas les chiffres de l'année précédente pour tenir compte des changements comptables. La méthode complète est disponible ici .

