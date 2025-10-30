Fortune anuncia la lista Fortune 500 Europa para 2025

Volkswagen, en el primer puesto, lidera entre los diez primeros, dominado por fabricantes de automóviles, energía y finanzas.

Los gigantes corporativos europeos generan ingresos por valor de 14,9 billones de dólares, un 2,5 % más que el año pasado.

Las mujeres lideran el 7,6 % de las empresas de Fortune 500 Europa, con 38 consejeras delegadas.

LONDRES, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Fortune publicó hoy su ranking Fortune 500 Europa 2025, que destaca a las principales empresas del continente. Volkswagen mantiene su liderazgo, con un aumento de ingresos del 1%, ampliando así la brecha con Shell, cuyos ingresos cayeron un 11%.

La lista Fortune 500 Europe destaca la innovación y la resiliencia del continente, con ingresos que alcanzaron los 14,9 billones de dólares, un 2,5 % más que el año anterior. Las empresas incluidas en la lista emplean a 35 millones de personas, lo que supone un aumento del 4 % respecto al año anterior, es decir, 1,2 millones de empleados. Volkswagen lidera la lista con unos ingresos de 351.000 millones de dólares, mientras que el Grupo Bâloise cierra la lista en el puesto 500 con 7.000 millones de dólares. A pesar del crecimiento de los ingresos, los beneficios cayeron un 5 % debido al aumento de los costes, que redujo los márgenes, con una disminución del ratio beneficio/ventas del 7,1 % al 6,6 %. HSBC lidera los beneficios con casi 24.000 millones de dólares en 2024, siendo una de las cuatro únicas empresas que superan los 15.000 millones de dólares.

El número de mujeres consejeras delegadas ha ascendido a 38, la cifra más alta jamás registrada en la lista Fortune 500 Europa, y los ingresos totales de las empresas dirigidas por mujeres aumentaron un 12%, hasta alcanzar los 924.000 millones de dólares. Sin embargo, solo el 7,6% de las empresas están dirigidas por mujeres, y cuatro han anunciado la transición a un consejero delegado masculino en los próximos meses. Engie (nº 37), dirigida por Catherine MacGregor, es la única empresa dirigida por una mujer entre las 50 primeras.

Las 10 principales empresas de Fortune 500 Europa :

Volkswagen (Alemania) Shell (Reino Unido) Glencore (Suiza) TotalEnergies (Francia) BP (Reino Unido) Stellantis (Países Bajos) Mercedes-Benz Group (Alemania) BMW Group (Alemania) BNP Paribas (Francia) Banco Santander (España)

Busque aquí por país, sector, industria y más.

La economía europea se basa en los sectores de energía, finanzas y automoción y componentes. Shell, Glencore, TotalEnergies y BP ocupan cuatro de los cinco primeros puestos, mientras que la fortaleza industrial de Alemania se refleja en Volkswagen (nº 1), Mercedes-Benz (nº 7) y BMW (nº 8). La sólida presencia del Reino Unido en el sector energético le asegura dos de los cinco primeros puestos, y Francia lidera con el mayor número de trabajadores en 64 empresas.

Patrick Pouyanné, presidente y consejero delegado de TotalEnergies, declaró: "TotalEnergies está aumentando su producción de energía de forma rentable en aproximadamente un 4 % anual para satisfacer la demanda mundial, al tiempo que reduce las emisiones de nuestras operaciones. Nos sentimos honrados de figurar en los primeros puestos de esta lista, lo que refleja la solidez de nuestra estrategia constante".

Grethe Schepers, directora de listas para Europa en Fortune, afirmó: "La lista Fortune 500 Europa es más que una clasificación; es un reflejo de la magnitud y la fortaleza de las empresas más influyentes de Europa. En su tercera edición, sigue captando el pulso del mundo empresarial europeo, tanto como referencia del desempeño corporativo como reconocimiento al liderazgo que da forma al panorama empresarial de Europa".

Con la publicación de esta tercera edición europea, Fortune continúa consolidando no solo una lista de referencia, sino también una comunidad interconectada de altos ejecutivos de la región. La misión de Fortune es reunir a esta comunidad —a través del periodismo, el diálogo y eventos— para impulsar el liderazgo y fortalecer el tejido empresarial europeo.

Para la lista Fortune 500 Europa, las empresas se clasifican según sus ingresos totales correspondientes a sus últimos ejercicios fiscales disponibles. Todas las empresas incluidas en la lista deben publicar datos financieros e informar, total o parcialmente, a un organismo gubernamental. Las cifras más recientes de la lista son las que proporcionan las empresas; las comparaciones se realizan con las cifras del año anterior, tal como se publicaron originalmente. Fortune no modifica las cifras del año anterior debido a cambios contables. La metodología completa está disponible aquí.

