Forum Mediów Wideo CMG ma na celu promowanie współpracy i zwrócenie większej uwagi na kwestie istotne dla Globalnego Południa

PEKIN, 6 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- 12. Światowe Forum Mediów Wideo (VMF), które otwarto we wtorek w mieście Quanzhou, we wschodniochińskiej prowincji Fujian, przyniosło wiele znaczących rezultatów, w tym uruchomienie wspólnej inicjatywy i mechanizmu współpracy medialnej w celu zwiększenia wymiany i zwrócenia większej uwagi na kwestie istotne dla Globalnego Południa.

Dwudniowe forum zgromadziło około 200 przedstawicieli z 87 organizacji medialnych z ponad 60 krajów i regionów świata w nadmorskim mieście Quanzhou, które jest znane jako historyczny port handlowy i zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Forum, którego gospodarzem była agencja CCTV Video News Agency (CCTV+) należąca do China Media Group (CMG), zatytułowane „Inteligencja bez granic, wizja poza horyzontem – rola mediów w komunikacji i wymianie kulturowej" (ang. „Intelligence Without Frontiers, Vision Beyond the Horizon - Media's Role in Communication and Cultural Exchange"), poświęcone było zastosowaniu sztucznej inteligencji w mediach i zarządzaniu komunikacją. Celem jest ustanowienie nowych platform wymiany poprzez inteligentną komunikację i współtworzenie obiecującej przyszłości dla cywilizacji cyfrowych na Globalnym Południu.

Prezes CMG Shen Haixiong, wraz z innymi znamienitymi gośćmi, przedstawił „Wspólną Inicjatywę na rzecz Dialogu i Współpracy Mediów Globalnego Południa", która jest jednym z najważniejszych osiągnięć tegorocznego forum.

Inicjatywa zaproponowana wspólnie przez CMG, Unię Nadawców z Regionu Azji i Pacyfiku, Unię Nadawców z Państw Arabskich, Afrykańską Unię Nadawców i Latynoamerykański Sojusz Informacyjny ma na celu zbudowanie systemu narracji Globalnego Południa i wzmocnienie jego przekazu medialnego, wspieranie wzajemnego uczenia się i wymiany informacji w celu napędzania wspólnego dobrobytu cywilizacji Globalnego Południa oraz wypełnianie obowiązków mediów poprzez promowanie sprawiedliwego podejścia do Globalnego Południa na arenie globalnej.

Na forum zwrócono również uwagę na wysiłki w zakresie wymiany kulturalnej, w tym ogólnoświatową promocję nagrania CMG „2025 Spring Festival Gala". Jako istotna część corocznych obchodów chińskiego Księżycowego Nowego Roku od 1983 roku, gala stała się jednym z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych na świecie i jest postrzegana jako kultowa platforma promująca chińską kulturę za granicą.

Dodatkowo zaprezentowano cztery wysokiej jakości sztuki telewizyjne i filmy dokumentalne, które umożliwią widzom głębsze zrozumienie codziennego życia Chińczyków, a także zapewnią wgląd w bogatą historię kraju, działania na rzecz ochrony środowiska i przedsięwzięcia kosmiczne.

CMG ogłosiła również kontynuację inicjatyw związanych z projekcjami filmowymi i telewizyjnymi w 2025 r. w krajach Azji Środkowej, Europy i obu Ameryk, zapewniając globalnym odbiorcom możliwość wszechstronnego poznania Chin.

Aby upamiętnić 75. rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej, sieć telewizyjna CMG's China Global Television Network uruchomiła kampanię „Chiny od środka" (ang. „China Up Close"), integrującą wiele formatów medialnych. Inicjatywa ta zaprasza chińskich i międzynarodowych reporterów i influencerów do osobistego i bezpośredniego poznawania dynamicznej kultury i rozwoju społeczno-gospodarczego Chin.

We współpracy z Quanzhou – miastem portowym, które służyło jako punkt wyjścia dla Morskiego Jedwabnego Szlaku – CMG zainicjowała również Międzynarodowy Sezon Komunikacyjny, wplatając historie starożytnego szlaku handlowego w nowoczesne narracje w celu zwiększenia globalnego wpływu Chin i możliwości komunikacyjnych państwa.

Uczestników przyciągnęła również sala doświadczalna CMG „Jingcai Voice" w miejscu organizacji Forum, w której zaprezentowano najnowocześniejsze zastosowania technologii dźwięku 3D.

Forum obejmowało także sesje poświęcone konkretnym tematom, w tym wzmacnianiu przekazu medialnego z wykorzystaniem nowych technologii oraz otwieraniu nowych horyzontów w komunikacji międzynarodowej dzięki komunikacji międzyludzkiej i wymianie kulturalnej. W ramach sesji odbyły się dyskusje panelowe poświęcone takim tematom, jak zastosowanie i zarządzanie sztuczną inteligencją w sektorze mediów, tworzenie innowacyjnych platform komunikacyjnych z wykorzystaniem inteligentnych technologii oraz budowanie lepszej przyszłości dla cywilizacji cyfrowej krajów Globalnego Południa.

Nagranie - https://www.youtube.com/watch?v=PCdoWXwyfMk