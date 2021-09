FP Markets a été couronné « Meilleur courtier Forex de valeur mondiale » et « Meilleure expérience de trading dans l'UE » aux Global Forex Awards 2021

Les Global Forex Awards 2021 célèbrent leur 4ème édition en tant que cérémonie internationale de remise de prix récompensant les entreprises de vente au détail de forex à l'échelle mondiale et régionale et défendent une technologie de pointe, un trading à faible coût, des outils d'étude de marché complets, des programmes éducatifs avancés et un service client de classe mondiale pour les entreprises directes aux consommateurs/commerçants.

Craig Allison, responsable de FP Markets pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a salué cette victoire : « Pour la troisième année consécutive, FP Markets a été élu "Best Global Value Forex Broker", prouvant que notre engagement à fournir des expériences de trading supérieures à nos clients porte ses fruits. Obtenir le prix "Best Forex Trading Experience in the EU" pour la première fois est également un honneur, et être apprécié par les nouveaux traders du monde entier montre que nous allons dans la bonne direction et démontre que FP Markets est de plus en plus reconnu mondialement comme la meilleure destination pour les clients pour une expérience de trading globale compte tenu de nos spreads serrés et de notre exécution rapide primée. L'appréciation de nos propres traders est doublement satisfaisante alors que nous continuons à nous efforcer d'améliorer les produits et services de FP Markets. »

FP Markets propose plus de 10 000 instruments de trading offrant aux traders un accès aux CFD sur le Forex, les indices, les matières premières, les actions et les crypto-monnaies, ce qui en fait l'une des plus grandes offres du secteur et propose huit plates-formes, dont MT4, MT5 et Iress. Au cours des 16 dernières années, FP Markets a appris que la combinaison de spreads toujours serrés et d'une exécution rapide, associée à des plates-formes de pointe, à une large gamme de produits et à un support client de premier ordre sont les ingrédients clés qui donnent aux traders sérieux la confiance nécessaire pour trader. Depuis l'année de sa création en 2005, le meilleur courtier forex d'Australie 2020 continue d'élargir son offre de produits, donnant aux traders la possibilité de négocier dans certaines des meilleures conditions de trading de l'industrie.

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de FP Markets

FP Markets est un courtier mondial de Forex réglementé en Australie, avec plus de 16 ans d'expérience dans le secteur.

FP Markets offre les spreads interbancaires Forex les plus serrés disponibles à partir de 0 pip et un effet de levier allant jusqu'à 500:1.

Le courtier offre une application mobile ainsi que plusieurs plates-formes en ligne puissantes pour les négociations comme MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, et IRESS.

Le service multilingue exceptionnel de la société disponible jour et nuit 5 jours sur 7 a été reconnu comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie par Investment Trends, qui lui a remis le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle » pendant cinq années consécutives.

FP Markets a été nommé « Meilleur courtier Forex du monde » trois années consécutives (2019, 2020, 2021) lors des Global Forex Awards.

Pour plus de détails sur notre vaste offre, visitez le site https://www.fpmarkets.com .

