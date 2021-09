FP Markets galardonado en los Global Forex Awards 2021

-FP Markets recibe el 'Best Global Value Forex Broker' y 'Best Trading Experience in the EU' en los Global Forex Awards 2021

Los operadores votaron a FP Markets como 'Best Global Value Broker' por TERCER año consecutivo, y FP Markets también se llevó el 'Best Forex Trading Experience Award in the EU' de 2021

LIMASSOL, Chipre, 24 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- FP Markets ha sido galardonado con el "Best Global Value Forex Broker" y "Best Forex Trading Experience in the EU" en los Global Forex Awards 2021.