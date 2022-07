FP Markets acrescenta ETFs CFDs à sua plataforma MT5

A FP Markets apresenta uma nova classe de ativos com base em CFDs com ativos subjacentes em uma variedade de ETFs.

SIDNEY, 21 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A FP Markets acrescentou ETFs CFDs à sua ampla gama de mais de dez mil produtos disponíveis para negociação nos mercados globais. Os ETFs são um tipo de título de investimento agrupado negociado em bolsa de valores da mesma forma que uma ação regular pode ser negociada. Em vez de manter apenas um ativo subjacente, como acontece com uma ação, o ETF é um tipo de fundo que detém vários ativos subjacentes. Ao contrário dos fundos mútuos, os preços das ações do ETF flutuam ao longo do dia à medida que o ETF é negociado, enquanto os fundos mútuos são negociados apenas uma vez por dia após o fechamento da bolsa.