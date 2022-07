FP Markets fügt ETFs CFDs zu seiner MT5 Plattform hinzu

FP Markets führt eine neue Anlageklasse ein, die auf CFDs mit Basiswerten in einer Vielzahl von ETFs basiert.

SYDNEY, 20. Juli 2022 /PRNewswire/ -- FP Markets hat seine breite Palette von mehr als 10.000 Produkten, die auf den globalen Märkten gehandelt werden können, um ETFs CFDs erweitert. ETFs sind eine Art von gepoolten Wertpapieren, die an einer Börse gehandelt werden, so wie eine normale Aktie gehandelt werden kann. Anstatt wie bei einer Aktie nur einen Basiswert zu halten, sind ETFs eine Art von Fonds, die mehrere Basiswerte halten. Im Gegensatz zu Investmentfonds schwanken die Preise für ETF-Anteile den ganzen Tag über, da der ETF gehandelt wird, während Investmentfonds nur einmal am Tag nach Börsenschluss gehandelt werden.