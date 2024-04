France Active gebruikt Clearwater Analytics met succes voor een optimale beleggingsadministratie

Hoge transparantie, naleving van Franse GAAP en algemeen overzicht van beleggingen met Clearwater

BOISE, Idaho en PARIJS, 9 april 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een toonaangevende leverancier van SaaS-gebaseerde oplossingen voor beleggingsbeheer, accounting, rapportage en analyse, heeft vandaag aangekondigd dat France Active na een aanloopperiode van vijf maanden live is gegaan op het Clearwater platform. Hiermee wil het de boekhouding van hun beleggingen vereenvoudigen en het verslagleggingsproces centraliseren. France Active voegt zich bij de ruim 60 organisaties in Frankrijk die Clearwater gebruiken. Het bedrijf heeft gekozen voor het bekroonde SaaS-platform van Clearwater om te blijven voldoen aan de lokale boekhoudstandaarden, in lijn met de markt en de toezichthouders.

France Active realiseert belangrijke zakelijke voordelen met Clearwater, waaronder tijdige boekhouding, efficiënte operationele taken aan het einde van de periode en een verhoogde productiviteit als gevolg van het automatiseren van taken met betrekking tot overeenstemming en rapportage. Volgens de medewerkers van France Active zorgen de financiële professionals over de hele linie voor betere operationele en boekhoudkundige processen.

De keuze voor Clearwater werd volgens de non-profitorganisatie mede bepaald door Clearwater's expertise in Franse GAAP, zoals het afschrijvingsbeheer van agio/disagio en bijzondere waardeverminderingen. Het naadloze onboardingproces en één enkele betrouwbare bron voor boekhouding, risico, compliance en regelgevingsrapportage werden ook genoemd.

"We zijn blij dat we bijgewerkte, precieze en uitgebreide informatie hebben over onze beleggingsgegevens. Dit helpt ons om tijdige beslissingen te nemen over onze beleggingsportefeuille en boekhoudactiviteiten," zegt Benoît Coujandassamy, Treasurer bij France Active. "Dankzij de unieke expertise van Clearwater Analytics gecombineerd met het innovatieve SaaS-gebaseerde platform kunnen wij voldoen aan de veranderende boekhoudstandaarden voor beleggingen en aan de Franse GAAP-standaarden. Het complexe, handmatige proces van vroeger is nu veel eenvoudiger geworden. Clearwater's krachtige platform voor beleggingsadministratie heeft ons een nieuwe kijk gegeven op de manier waarop we de dagelijkse taken van reconciliatie, gegevensvalidatie en compliancebeoordeling in een mum van tijd kunnen uitvoeren. Met dit extra stuurmiddel kunnen wij makkelijker onze financieringsinitiatieven nemen ten voordele van geëngageerde ondernemers."

"We zijn verheugd om samen te werken met France Active om hen te helpen hun bedrijfsmodel en operationele efficiëntie op te schalen. Hun workflows zullen veel vlotter verlopen dankzij de duidelijk verbeterde beleggings- en boekhoudgegevens en analyses," zegt Keith Viverito, Managing Director van EMEA en APAC bij Clearwater Analytics. "We zijn enthousiast over het klantensucces en zeer trots op onze hoge NPS-score van 60+. Terwijl ons platform een significante impact blijft maken in de beleggingsbeheersector, is onze focus er scherp op gericht om best-in-class gelokaliseerde accounting- en beleggingsanalyses te leveren. Dit geeft klanten een uitgebreid beeld van hun assets, zodat ze in het volste vertrouwen goed geïnformeerde beslissingen over hun beleggingen kunnen nemen."

Over France Active

France Active is een Franse non-profitorganisatie die zich richt op het ondersteunen en bevorderen van ondernemerschap, vooral onder individuen en groepen die sociaal of economisch benadeeld zijn. France Active is opgericht in 1988 en werkt als een netwerk van lokale en regionale verenigingen in heel Frankrijk. De organisatie richt zich voornamelijk op het stimuleren van economische en sociale ontwikkeling door financiële hulp, begeleiding en middelen te bieden om mensen te helpen bij het opstarten en ontwikkelen van hun bedrijf.

France Active stelt zich ten doel bij te dragen aan het creëren van banen, economische zelfredzaamheid en gemeenschapsontwikkeling, door het promoten van ondernemerschap als middel om sociale en economische ongelijkheden te overwinnen. De organisatie werkt samen met verschillende partners, waaronder overheidsinstanties, financiële instellingen en particuliere bedrijven, om haar doelen te bereiken en de groei van duurzame en inclusieve bedrijven te ondersteunen. Ga voor meer informatie naar https://franceactive.eu/.

Over Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een wereldwijde, toonaangevende SaaS-oplossing automatiseert de volledige beleggingscyclus. Met een single-instance, multi-tenant architectuur biedt Clearwater een bekroonde oplossing voor portefeuilleplanning, prestatierapportering, gegevensaggregatie, afstemming, boekhouding, compliance, risico- en orderbeheer. Elke dag maken toonaangevende verzekeraars, vermogensbeheerders, bedrijven en overheden gebruik van de vertrouwde gegevens van Clearwater om efficiënt en schaalbaar te beleggen in meer dan USD 7,3 biljoen activa binnen traditionele en alternatieve activaklassen. Ga voor meer informatie over Clearwater naar clearwateranalytics.com.

