Fras-le anuncia os resultados do primeiro trimestre de 2018

CAXIAS DO SUL, Brasil, 9 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Fras-le S.A. (B3 – "FRAS3"), que é uma das integrantes das Empresas Randon, e destaca-se por ser o maior fabricante de materiais de fricção da América Latina e um dos líderes mundiais, anuncia seus resultados do primeiro trimestre de 2018. As informações financeiras da Companhia são consolidadas de acordo com as normas internacionais IFRS – International Financial Reporting Standards.

PRINCIPAIS RESULTADOS – 1T18

(Percentuais indicam variações com os períodos de 1T17 e 4T17 – valores em MM)