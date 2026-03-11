Fraude al equipo médico duradero (DME): "El fraude al Medicare del mes de marzo"

ALBANY, Nueva York, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Consejo de Acción para Personas Mayores del Estado de Nueva York (New York StateWide Senior Action Council (StateWide)), una organización sin fines de lucro con 54 años de antigüedad dedicada a atender las necesidades y el bienestar de los más de 3.6 millones de personas mayores de nuestro estado, anunció hoy el fraude a Medicare del mes de marzo: fraude a equipos médicos duraderos.

El Fraude del Mes según StateWide es un componente de la Patrulla de Medicare para Personas Mayores (SMP, por sus siglas en inglés), el recurso definitivo para que adultos mayores y cuidadores del estado de Nueva York detecten, prevengan y denuncien fraudes, errores y abusos en la atención médica. StateWide es el concesionario/administrador de Nueva York para este Programa Federal.

María Álvarez, directora ejecutiva de StateWide, explica: "Los estafadores se dirigen a los beneficiarios de Medicare con ofertas de corsé"gratuitas", luego usan su número de Medicare para facturar equipos y suministros innecesarios, lo que puede alterar los registros médicos e impactar la atención futura".

Cómo funciona la estafa:

Las personas mayores reciben una llamada no solicitada que dice ser de Medicare o de un médico de cabecera de confianza.

Es posible que la persona que llama ya tenga alguna información personal y solicite la verificación de los detalles.

Pueden revisar los medicamentos, preguntar sobre afecciones crónicas y preguntar sobre el dolor.

Luego ofrecen aparatos ortopédicos gratuitos y piden un número de Medicare.

A veces, el equipo o los suministros se envían por correo a los pacientes sin ninguna llamada telefónica.

Cómo evitar la estafa:

Nunca dé números de Medicare a personas que llaman sin ser solicitadas.

Solo acepte el equipo o los suministros solicitados por SU MÉDICO después de una visita real.

Reporte el equipo no solicitado a la Patrulla Senior de Medicare del Estado de Nueva York.

Revise los avisos resumidos de Medicare (MSN) para los cargos no reconocidos.

"Medicare NO LLAMARÁ para ofrecer APARATOS ORTOPÉDICOS o SUMINISTROS MÉDICOS GRATUITOS. Si alguien lo hace, ES una ESTAFA. Las personas mayores que sospechen que su número de Medicare se ha visto comprometido o que se ha ordenado equipo médico sin permiso deben comunicarse con la patrulla Medicare para personas mayores (SMP) del estado de Nueva York, al 800-333-4374 o visitar www.nysenior.org. Contamos con asesores capacitados que ayudan a los beneficiarios de Medicare en la lucha contra el fraude ", concluyó Álvarez.

StateWide también proporciona información y presentaciones educativas, asistencia con respecto a cualquier pregunta de Medicare, comparaciones de planes, apelaciones, problemas de facturación y derechos de los pacientes a todas las personas mayores en todo el estado de Nueva York.

Se calcula que el fraude a Medicare cuesta a los contribuyentes más de $60,000 millones al año en todo el país. Para ayudar a combatir esta industria ilícita, en 2022, StateWide anunció su programa Fraude del Mes con el propósito de dar a conocer estas estafas que afectan a las personas mayores del estado.

FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.