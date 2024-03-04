婦女與經濟論壇將在 Harvard Club 表彰 Gaby Natale

紐約2024年3月4日 /美通社/ -- 紐約婦女與經濟論壇 (WEFNY) 宣佈在 2024 年 3 月 8 日於紐約市具標誌性的 Harvard Club 舉辦其首次活動。在活動中，三度奪得艾美獎的記者、領導力演說家兼暢銷書作家 Gaby Natale 將成為其中一位卓越的獲獎者。

這次具標誌性的活動適逢聯合國婦女地位委員會 (CSW68) 活動週，將會聚集具影響力的領袖、企業家和改革者，討論和促進女性的經濟賦權和領導力。

頂尖領導力演說家 Gaby Natale

Gaby Natale 在獲獎後分享了她的想法：「得到婦女與經濟論壇的認可不僅是我個人的榮譽，亦證明了毅力和遠見的力量。這項榮譽屬於每位敢於做夢並衝破障礙的女性，我們證明了自己的聲音和故事對於塑造一個更共融和平等的世界至關重要。」

WEFNY 旨在為來自不同背景和行業的女性提供獨特的平台，讓她們得以聯繫、合作和互相啟發。活動亦將包括具吸引力的座談會、主題演講，以及重點關注創業精神、創新、性別平等和可持續發展的互動工作坊。

除 Natale 外，得獎者亦包括多位知名人士，例如 Pashtana Durrani、Carolyn Maloney、Hermina Johnny、Sandra Campos（Big Lots 董事會成員）、Wendy Diamond（Women's Day 行政總裁）、Rosa Santana（Santana Group 行政總裁）、Maria Rios（NATIONWASTE 行政總裁）以及 Claudia Romo Edelman（We Are All Human 創辦人），她們都在展現出卓越的領導力，並對其所屬領域作出了重要貢獻。

WEFNY 主席 Maria Fernanda Reyes 表示：「我們很高興推出紐約婦女與經濟論壇，提供一個讓女性聚集、分享經驗，以及互相賦予力量的空間。我們的目標是建立一個互相鼓勵的社群，讓女性能夠茁壯成長並對自己的群產生正面影響。」

除了讚揚女性的成就外，WEFNY 亦將討論婦女在職場和社會面臨的挑戰和障礙。藉著座談會和工作坊，參與者將進行有意義的對話，並且制定促進性別平等和婦女賦權的策略。

婦女與經濟論壇創辦人兼主席 Harbeen Arora Rai 將會是該活動的貴賓之一。

AGANAR Media