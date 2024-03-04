女性经济论坛将于 Harvard Club 表彰 Gaby Natale

纽约2024年3月4日 /美通社/ -- 纽约女性经济论坛 (WEFNY) 宣布，将于 2024 年 3 月 8 日在纽约市地标建筑 Harvard Club 举行首届活动，三次荣获艾美奖的记者、领导力演讲嘉宾和畅销书作家 Gaby Natale 将是杰出获奖者之一。

这一具有里程碑意义的活动恰逢联合国妇女地位委员会 (CSW68) 活动周，这次活动将汇聚极具影响力的领导者、企业家和变革者，共同讨论并促进女性的经济赋权和领导力。

顶尖领导力演讲嘉宾 Gaby Natale

获得荣誉后，Gaby Natale 分享了自己的见解："获得女性经济论坛的认可不仅是个人荣誉，也是对坚定追求愿景的有力证明。这项荣誉属于每一位敢于追求远大梦想并勇于打破障碍的女性，证明了我们的发声与事例对于塑造更具包容性和公平的世界至关重要。"

WEFNY 旨在为来自不同背景和行业的女性提供独特的平台，让她们彼此交流合作，相互激励。该活动将涵盖内容丰富的小组讨论、主题演讲和互动研讨会，重点关注创业、创新、性别平等和可持续发展。

与 Natale 一同荣获此项殊荣的还有 Pashtana Durrani、Carolyn Maloney、Hermina Johnny、Sandra Campos（Big Lots 董事会成员）、Wendy Diamond（Women's Day 首席执行官）、Rosa Santana（Santana Group 首席执行官）、Maria Rios（NATIONWASTE 首席执行官）和 Claudia Romo Edelman（We Are All Human 创始人）等知名人物，她们都展现出了卓越的领导力，并在各自领域做出了重大贡献。

WEFNY 总裁 Maria Fernanda Reyes 表示："我们很高兴推出纽约女性经济论坛活动，为女性提供平台，让她们汇聚一起，分享各自的经验并互相赋权。我们的目标是建立支持性的社区，让女性能够不断成长并对社区及其他地区产生积极影响。"

除了庆祝女性取得的成就外，WEFNY 还将解决女性在工作场所和社会中面临的重重挑战与障碍。通过小组讨论和研讨会，参与者将开展有意义的对话，制定出促进性别平等和增强妇女赋权的战略。

女性经济论坛创始人兼主席 Harbeen Arora Rai 将为本次活动的嘉宾之一。

AGANAR Media