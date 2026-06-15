父親節預售正式啟動，LA AUTO SHOW 向曾經教我們愛上汽車的父親致敬

News provided byLos Angeles Auto Show
Jun 15, 2026, 12:01 ET
預售期由 6 月 15 日起至 21 日止，凡購買成人門票一張，父親即可免費進場，參與 2026 年車展；展會將於 11 月 20 日至 29 日重臨洛杉磯會展中心
洛杉磯2026年6月15日 /美通社/ -- 愛車之人，大多都能道出誰從最初燃點他這份愛。 對我們很多人而言，此人就是爸爸。 今年父親節，Los Angeles Auto Show® 讓大家更輕鬆向父親表達謝意。 由今日起至 6 月 21 日，父親節預售期間，任何人只要購買一張正價成人「任何日期」門票，就可以免費帶爸爸去 2026 年車展。
隨口一問，故事便隨之而來。 有人記得，爸爸逢星期六都留在車房，掀開引擎蓋，開着收音機。 還有人至今不忘，父親多年來一直夢寐以求的那款車，最終終於開回家中。 對很多家庭而言，汽車承載着爸爸陪伴家人的點滴，亦是後人想念他的憑證。 Los Angeles Auto Show 世代相傳，早已融入這些記憶之中。今年展會更旨在協助各家各戶，再添幾分美好回憶。
Los Angeles Auto Show 主席 Terri Toennies 說：「119 年以來，我們的展會見證無數家庭重返此地，時而三代同堂，其樂融融。 提早為父親節啟動售票，是為了讓人把這份珍貴體驗贈予父親，另外或許從此埋下回憶，日後由孩子親自延續。」
愛車之人，皆明此情；不必狂熱，亦能共鳴。 Los Angeles Auto Show，正是以這份火花為動力。每人尋覓心中所愛的方式，皆有獨特之處。
這一切的核心，正是各大汽車製造商。 世界頂尖品牌齊聚展場，帶來最新款的房車、貨卡、運動型多用途車 (SUV) 及電動車 (EV)；任由觀眾入座、比較，並在室內外試車道上馳騁體驗。 對一家大小而言，這是難得的午後時光：一次過盡覽整個市場，親身測試最新車型，沉醉於汽車製造商、藝術家及加州汽車文化之中。正是以上種種，造就出此車展無可比擬的魅力。 2026 年 Los Angeles Auto Show 將於 11 月 20 日至 29 日，在洛杉磯會展中心舉行。
票價
2026 年 Los Angeles Auto Show 不設現金付款。 預售門票可於 www.laautoshow.com/tickets 網購。 父親節預售期間，「任何日期」入場門票的價格如下（已包括服務費）：
- 「任何日期」成人票（13 歲或以上）：25 美元，已含手續費。
- 「任何日期」長者票（65 歲或以上）：13 美元，已含手續費。
- 「任何日期」小童票（6 至 12 歲）：13 美元，已含手續費。
- 6 歲以下兒童：免費
凡購買至少一張「任何日期」成人票，結帳時即可獲贈父親「任何日期」成人票一張；每張合資格訂單限送一票，且每張訂單最多可買六張門票。 預售只適用於「任何日期」門票。
開幕日門票、只限平日門票、週末優先入場門票、家庭四人套票和貴賓 (VIP) 導賞團門票，將會在 8 月開始發售。 特別優惠不能合併使用，所有門票均須另加適用的服務費及手續費。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 laautoshow.com。
關於 LOS ANGELES AUTO SHOW
Los Angeles Auto Show® 於 1907 年創辦，是世上數一數二歷史最悠久、影響力最大的汽車盛事，亦是車主、車迷、家庭、媒體及全球業界首選的消費展會。 車展每年在洛杉磯會展中心舉行，內容包括全球汽車製造商、新車首發、試駕、科技、生活時尚節目，以及南加州汽車文化，這正是美國最重要的汽車市場所在地。 2026 年 Los Angeles Auto Show 將於 2026 年 11 月 20 日至 29 日舉行。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 laautoshow.com。
AutoMobility LA 媒體與業界日 (Media and Industry Day) 將在 2026 年 11 月 19 日舉行。 公眾開放日期為 2026 年 11 月 20 日至 29 日。 LA Auto Show 由 ANSA Productions 擁有和營運。 如欲收取車展的最新消息及資訊，請於 Facebook、Instagram、X 及 LinkedIn 追蹤 LA Auto Show，並到 laautoshow.com 登記接收通知。
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