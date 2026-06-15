父親節預售正式啟動，LA AUTO SHOW 向曾經教我們愛上汽車的父親致敬

預售期由 6 月 15 日起至 21 日止，凡購買成人門票一張，父親即可免費進場，參與 2026 年車展；展會將於 11 月 20 日至 29 日重臨洛杉磯會展中心

洛杉磯2026年6月15日 /美通社/ -- 愛車之人，大多都能道出誰從最初燃點他這份愛。 對我們很多人而言，此人就是爸爸。 今年父親節，Los Angeles Auto Show® 讓大家更輕鬆向父親表達謝意。 由今日起至 6 月 21 日，父親節預售期間，任何人只要購買一張正價成人「任何日期」門票，就可以免費帶爸爸去 2026 年車展。

隨口一問，故事便隨之而來。 有人記得，爸爸逢星期六都留在車房，掀開引擎蓋，開着收音機。 還有人至今不忘，父親多年來一直夢寐以求的那款車，最終終於開回家中。 對很多家庭而言，汽車承載着爸爸陪伴家人的點滴，亦是後人想念他的憑證。 Los Angeles Auto Show 世代相傳，早已融入這些記憶之中。今年展會更旨在協助各家各戶，再添幾分美好回憶。

在 Los Angeles Auto Show 與父親共度珍貴時光

Los Angeles Auto Show 主席 Terri Toennies 說：「119 年以來，我們的展會見證無數家庭重返此地，時而三代同堂，其樂融融。 提早為父親節啟動售票，是為了讓人把這份珍貴體驗贈予父親，另外或許從此埋下回憶，日後由孩子親自延續。」

愛車之人，皆明此情；不必狂熱，亦能共鳴。 Los Angeles Auto Show，正是以這份火花為動力。每人尋覓心中所愛的方式，皆有獨特之處。

這一切的核心，正是各大汽車製造商。 世界頂尖品牌齊聚展場，帶來最新款的房車、貨卡、運動型多用途車 (SUV) 及電動車 (EV)；任由觀眾入座、比較，並在室內外試車道上馳騁體驗。 對一家大小而言，這是難得的午後時光：一次過盡覽整個市場，親身測試最新車型，沉醉於汽車製造商、藝術家及加州汽車文化之中。正是以上種種，造就出此車展無可比擬的魅力。 2026 年 Los Angeles Auto Show 將於 11 月 20 日至 29 日，在洛杉磯會展中心舉行。

票價

2026 年 Los Angeles Auto Show 不設現金付款。 預售門票可於 www.laautoshow.com/tickets 網購。 父親節預售期間，「任何日期」入場門票的價格如下（已包括服務費）：

「任何日期」成人票（13 歲或以上）：25 美元，已含手續費。

「任何日期」長者票（65 歲或以上）：13 美元，已含手續費。

「任何日期」小童票（6 至 12 歲）：13 美元，已含手續費。

6 歲以下兒童：免費

凡購買至少一張「任何日期」成人票，結帳時即可獲贈父親「任何日期」成人票一張；每張合資格訂單限送一票，且每張訂單最多可買六張門票。 預售只適用於「任何日期」門票。

開幕日門票、只限平日門票、週末優先入場門票、家庭四人套票和貴賓 (VIP) 導賞團門票，將會在 8 月開始發售。 特別優惠不能合併使用，所有門票均須另加適用的服務費及手續費。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 laautoshow.com。

關於 LOS ANGELES AUTO SHOW

Los Angeles Auto Show® 於 1907 年創辦，是世上數一數二歷史最悠久、影響力最大的汽車盛事，亦是車主、車迷、家庭、媒體及全球業界首選的消費展會。 車展每年在洛杉磯會展中心舉行，內容包括全球汽車製造商、新車首發、試駕、科技、生活時尚節目，以及南加州汽車文化，這正是美國最重要的汽車市場所在地。 2026 年 Los Angeles Auto Show 將於 2026 年 11 月 20 日至 29 日舉行。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 laautoshow.com。

AutoMobility LA 媒體與業界日 (Media and Industry Day) 將在 2026 年 11 月 19 日舉行。 公眾開放日期為 2026 年 11 月 20 日至 29 日。 LA Auto Show 由 ANSA Productions 擁有和營運。 如欲收取車展的最新消息及資訊，請於 Facebook、Instagram、X 及 LinkedIn 追蹤 LA Auto Show，並到 laautoshow.com 登記接收通知。

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