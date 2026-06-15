致引领我们热爱汽车的父亲：LA AUTO SHOW父亲节预售开启

6月15日至21日预售期间，购买一张成人票，即可免费带父亲入场参观2026年车展。本届车展将于11月20日至29日重返洛杉矶会展中心

洛杉矶2026年6月15日 /美通社/ -- 大多数热爱汽车的人都记得是谁引领他们走入汽车世界。 对我们很多人来说，那个人就是父亲。 今年父亲节，Los Angeles Auto Show®（洛杉矶车展）让表达感谢变得简单。 从今天起至6月21日，父亲节预售期间，凡购买一张任意日期的全价成人门票，即可免费带父亲入场参观2026年车展。

随便打听打听，故事便娓娓道来。 有些人的父亲每周六都泡在车库里，引擎盖敞开，收音机响个不停。 还有些人至今仍记得父亲多年来梦寐以求、最终开回家的那辆车。 对许多家庭而言，汽车是父亲陪伴的方式，也是如今回忆他的方式。 Los Angeles Auto Show已成为家族记忆，代代相传。今年的车展将帮助更多家庭创造新的回忆。

与父亲在Los Angeles Auto Show共度美好时光

Los Angeles Auto Show总裁Terri Toennies表示：“119年来，我们的车展一直是家庭重聚的场所，有时甚至三代同堂。 提前开启父亲节门票预售，是为了帮助人们将这份体验献给自己的父亲，或许也为他们自己的子女开启一段未来珍藏的记忆。”

任何热爱汽车的人都知道那种感觉——不需要是铁杆车迷也能体会。 正是那份激情驱动着Los Angeles Auto Show，而每位参观者与之共鸣的方式略有不同。

车展的核心是各大汽车制造商。 全球顶级品牌汇聚一堂，展示旗下最新款的轿车、卡车、SUV和电动汽车，全部开放体验，可坐入车内、对比试驾，在室内和室外测试跑道亲身感受。 对家庭而言，这是难得的机会，一下午即可纵览整个市场，试驾最新车型，感受让这场车展独具一格的汽车制造商、设计师和加州汽车文化所营造的氛围。 2026年Los Angeles Auto Show将于11月20日至29日在洛杉矶会展中心举行。

门票定价

2026年Los Angeles Auto Show将采用无现金支付方式。 可在www.laautoshow.com/tickets在线购买预售票。 父亲节预售期间，任意日期门票价格如下（已含服务费）：

任意日期成人票（13岁及以上）：25美元，含服务费。

任意日期老年人票（65岁及以上）：13美元，含服务费。

任意日期儿童票（6至12岁）：13美元，含服务费。

6岁以下儿童：免费

购买至少一张任意日期成人票后，结算时将自动解锁一张免费的任意日期成人票（供父亲使用），每个符合条件订单限享一张，每笔订单最多可购买六张门票。 预售仅适用于任意日期门票。

开幕日票、工作日专享票、周末优先入场票、家庭四人套票和VIP导览票将于8月开售。 特别优惠不可叠加使用，所有门票均需缴纳适用的服务费及手续费。

如需了解更多信息，请访问laautoshow.com。

关于LOS ANGELES AUTO SHOW

Los Angeles Auto Show®创立于1907年，是全球历史最悠久、最具影响力的汽车盛会之一，也是购车者、汽车爱好者、家庭、媒体及全球汽车行业的顶级消费目的地。 车展每年在洛杉矶会展中心举办，汇集全球汽车制造商、新车首发、试驾体验、技术、生活方式展演，以及扎根于美国最重要汽车市场的南加州汽车文化。 2026年Los Angeles Auto Show将于2026年11月20日至29日举行。 如需了解更多信息，请访问laautoshow.com。

AutoMobility LA媒体和行业日将于2026年11月19日举行。 2026年11月20日至29日向公众开放。 LA Auto Show由ANSA Productions拥有和运营。 如需接收最新的展会新闻和信息，请在Facebook、Instagram、X和LinkedIn上关注LA Auto Show，并在laautoshow.com上注册接收通知。

联系方式：[email protected]

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