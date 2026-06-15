PARA LOS PAPÁS QUE NOS ENSEÑARON A AMAR LOS AUTOS, LA AUTO SHOW SE ABRE CON UNA PREVENTA DEL DÍA DEL PADRE

Durante la preventa, del 15 al 21 de junio, adquiera un boleto para adulto y papá entrará gratis al espectáculo de 2026, que se presenta de nuevo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles del 20 al 29 de noviembre

LOS ÁNGELES, 15 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La mayoría de las personas que aman los automóviles recuerdan a la persona que les inculcó esta afición. Para muchos de nosotros, fue papá. Este Día del Padre, Los Angeles Auto Show® hace que sea fácil darle las gracias. Desde hoy y hasta el 21 de junio, la preventa del Día del Padre permite a cualquiera que compre una entrada para adultos para cualquier día a precio completo llevar a su padre a la exposición de 2026 de forma gratuita.

Tiempo de calidad con papá en Los Angeles Auto Show

Si pregunta por ahí, las historias no tardan en salir a la luz. El padre de alguien se pasaba todos los sábados en el garaje, con el cofre levantado y la radio encendida. Hay quien todavía recuerda el coche exacto que su padre había deseado durante años y que finalmente se llevó a casa. Para muchas familias, los coches eran la forma en que papá se hacía notar, y son la forma en que se le recuerda ahora. Los Angeles Auto Show ha sido parte de esos recuerdos durante generaciones, y este año el programa se propuso ayudar a las familias a crear más recuerdos.

"Durante 119 años, nuestra exposición ha sido un lugar en el que las familias vuelven a reunirse, a veces tres generaciones a la vez", afirmó Terri Toennies, presidenta de Los Angeles Auto Show. "Abrir la venta anticipada de entradas para el Día del Padre es una forma de ayudar a la gente a regalar esa experiencia al papá de su vida y, quizá, crear un recuerdo que algún día conservarán sus propios hijos".

Cualquiera que sea aficionado a los coches conoce esa sensación; no hace falta ser un fanático para entenderlo. Es esa chispa la que da vida a Los Angeles Auto Show y la búsqueda de la pasión por el motor es un poco diferente para cada uno de los visitantes.

En el centro de todo están los fabricantes de automóviles. Las principales marcas del mundo llenan el recinto con sus últimos modelos de automóviles, camionetas, todoterrenos y vehículos eléctricos, expuestos al aire libre para que los visitantes puedan sentarse en ellos, compararlos y probarlos en las pistas de pruebas interiores y exteriores. Para una familia, es una oportunidad única de recorrer todo el mercado en una tarde, poner a prueba los últimos modelos y hacerlo rodeados de los constructores, los artistas y la cultura automovilística californiana que hacen que esta feria sea diferente a cualquier otra. Los Angeles Auto Show 2026 se celebrará del 20 al 29 de noviembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

PRECIO DE LAS ENTRADAS

La exposición de Los Angeles Auto Show 2026 no maneja efectivo. Las entradas en preventa se pueden adquirir en línea en www.laautoshow.com/tickets. Durante la preventa del Día del Padre, las entradas para cualquier día están disponibles a los siguientes precios, que incluyen los gastos de servicio:

Entradas para adultos mayores de 13 años para cualquier día: $25, incluidos los gastos.

Entradas para adultos mayores de 65 años para cualquier día: $13, incluidos los gastos.

Entradas para niños de 6 a 12 años para cualquier día: $13, incluidos los gastos.

Entradas para niños menores de 6 años: gratis

Al comprar por lo menos una entrada para adulto para cualquier día, se otorga una entrada gratuita para papá para cualquier día al finalizar la compra, con un límite de una entrada gratuita por pedido válido y un máximo de seis entradas por pedido. La preventa solo está disponible para entradas para cualquier día.

Las entradas para el día de la inauguración, para días laborables, con acceso prioritario los fines de semana, los paquetes familiares para cuatro personas y las visitas guiadas VIP saldrán a la venta en agosto. Las promociones especiales no son acumulables y todas las entradas están sujetas a los gastos de servicio y procesamiento correspondientes.

Para más información, visite laautoshow.com.

ACERCA DE LOS ANGELES AUTO SHOW

Los Angeles Auto Show®, fundado en 1907, es uno de los eventos automovilísticos más antiguos e influyentes del mundo, y un punto de referencia para los compradores de coches, los aficionados, las familias, los medios de comunicación y la industria mundial. La exposición, que se celebra anualmente en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, cuenta con la participación de fabricantes de automóviles de todo el mundo, presentaciones de vehículos, pruebas de conducción, tecnología, actividades relacionadas con el estilo de vida y la cultura automovilística del sur de California, en el mercado de vehículos más importante de Estados Unidos. Los Angeles Auto Show 2026 se celebrará del 20 al 29 de noviembre de 2026. Para más información, visite laautoshow.com.

La jornada para los medios de comunicación y el sector de AutoMobility LA tendrá lugar el 19 de noviembre de 2026. Puertas abiertas al público del 20 al 29 de noviembre de 2026. LA Auto Show es propiedad y está operado por ANSA Productions. Para recibir las últimas noticias e información de la exposición, siga a LA Auto Show en Facebook, Instagram, X y LinkedIn, y suscríbase para recibir alertas en laautoshow.com.

CONTACTO: [email protected]

FUENTE Los Angeles Auto Show