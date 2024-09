Fun88 lance la promotion « Fun88 x Evolution: Life-Changing Wins »

HYDERABAD, Inde, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Fun88 vient de lancer son dernier concours passionnant, « Fun88 x Evolution: Life-Changing Wins » pour offrir aux participants une chance de gagner des prix extraordinaires. En collaboration avec Evolution, Fun88 offre 15 voitures Thar, 150 iPhone 16 Pro Max et 150 chaînes en or dans le cadre de cette promotion passionnante.

Fun88 x Evolution: Life-Changing Wins

Le concours est ouvert à tous les utilisateurs de Fun88 ; plus le joueur joue, plus il a de chances de gagner. Pour chaque pari effectué sur les jeux Evolution, les joueurs gagnent des tickets pour le tirage au sort qui offre ces fantastiques récompenses.

Les participants peuvent gagner des billets en suivant ces étapes simples :

En jouant pour 15 000 ₹ sur les jeux Evolution, tels que le Blackjack ou le Baccarat, les participants recevront 1 ticket chance .

. En jouant pour 10 000 ₹ sur d'autres jeux Evolution, tels que Crazy Time, Dragon Tiger, et d'autres, les participants recevront également 1 ticket chance.

Plus le nombre de billets collectés est élevé, plus les chances de gagner un prix sont grandes. Le tirage au sort aura lieu le 7 octobre 2024, date à laquelle les gagnants seront annoncés. Les gagnants peuvent recevoir une voiture Thar flambant neuve, un iPhone 16 Pro Max ou une chaîne en or étincelante.

Fun88 continue de s'imposer comme l'une des meilleures plateformes de jeux en ligne, offrant une vaste gamme de jeux et des promotions passionnantes. La plateforme offre une expérience simple et sécurisée, permettant aux utilisateurs d'effectuer des dépôts rapides, de retirer leurs gains sans effort et d'accéder à l'assistance clientèle à tout moment. Reconnu par des millions de joueurs, Fun88 est réputé pour son environnement de jeu sûr et agréable.

Fun88 encourage les joueurs à profiter de cette promotion unique et à commencer à collecter des tickets pour le tirage au sort. Chaque billet augmente les chances de gagner l'un des prix extraordinaires proposés. En participant à Fun88 x Evolution, les joueurs peuvent profiter de leurs jeux Evolution préférés, tout en tentant de gagner des récompenses qui changeront leur vie.

Avec des promotions nouvelles et variées tout au long de l'année, Fun88 s'assure qu'il se passe toujours quelque chose d'excitant pour ses joueurs.

À propos de Fun88

Fun88 est une plateforme de jeux en ligne de premier plan, reconnue pour son environnement de jeu sûr et amusant. Représenté par la légende du cricket Dale Steyn, Fun88 offre une plateforme conviviale qui propose un large éventail de jeux, des transactions sécurisées et des promotions passionnantes. L'inscription sur Fun88 est facile et rapide, permettant aux joueurs de commencer à profiter de leur expérience de jeu immédiatement.

Informations de contact :

Courriel: [email protected]

