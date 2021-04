Fundação P.A.S.C.A.L. lança projetos relacionados a NFTs para instituições de caridade

Recentemente, a casa de leilões Christie vendeu a primeira obra de arte de NFT da história, uma colagem de imagens do artista digital Beeple, pelo valor colossal de US$ 69,3 milhões. O conceito também abriu caminho para o mundo da mídia e do entretenimento, com o influenciador Paul Logan, o rapper Tory Lanes, o artista Grimes e o DJ Don Diablo também arrecadando centenas de milhares ou milhões de dólares para seus lançamentos de NFT.

No entanto, a Fundação P.A.S.C.A.L. está levando a iniciativa a um nível mais alto com o lançamento do primeiro de muitos NFTs para ajudar órfãos criativos e necessitados em diferentes partes do mundo.

A fundação fornece recursos, orientação e formação em sustentabilidade, saúde, nutrição, agricultura e empreendedorismo para auxiliar essas crianças ao longo de toda sua transição e jornada da infância até a idade adulta.

"Nosso envolvimento em NFTs como forma de retribuir por meio da arte e da música é o caminho do futuro. O fato de celebridades, artistas e marcas internacionais entrarem em contacto para colaborar no auxílio a essas crianças é apenas o começo de coisas maiores que estão por vir", disse Stef van der Velde, presidente e cofundador da Fundação P.A.S.C.A.L.

O NFT exclusivo da P.A.S.C.A.L. será exposto para leilão em um "Museu de Arte Virtual/RV" NFT especialmente desenvolvido.

A fundação anunciou planos de lançar vários outros projetos de NFT, incluindo "DIVERSITY KIDS", sete cartas de personagens anime de edição limitada apresentando sete personagens de uma série de animação infantil a ser lançada futuramente, e "SAVE THE SCENE", iniciativa especial de música e arte criada para gerar consciência global, união, soluções financeiras alternativas e auxílio para a área da música eletrônica, seus DJs, clubes, eventos ao vivo, festivais e funcionários, durante e após a pandemia da COVID-19.

Para obter mais informações, por favor visite www.thepascalfoundation.org.

