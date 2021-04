La Fondation P.A.S.C.A.L. va abandonner les projets liés à la NFT à des fins caritatives

La fondation P.A.S.C.A.L., populaire et à but non lucratif, devient la première fondation caritative à entrer dans l'écosystème NFT de façon spectaculaire

AMSTERDAM, 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- La Fondation P.A.S.C.A.L. collabore avec ses partenaires internationaux pour déposer plusieurs NFT exclusifs, des IP, des formats et des projets liés aux NFT pour des œuvres caritatives tout au long de l'année 2021. Dans le même ordre d'idées, la fondation va lancer P.A.S.C.A.L. , le premier d'une longue série de NFT. Ce premier projet, qui signifie « Play a Song Change a Life » (Chantez une chanson, changez une vie), comprendra un album de 10 chansons écrites en collaboration par 10 DJ, producteurs et artistes internationaux et 10 artistes numériques.