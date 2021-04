The P.A.S.C.A.L. Foundation plant Veröffentlichung NFT-bezogener Projekte für wohltätige Zwecke

Die beliebte gemeinnützige Organisation The P.A.S.C.A.L.-Foundation, steigt als erste Wohltätigkeitsstiftung, im großem Stil in das NFT-Ökosystem ein

AMSTERDAM, 6. April 2021 /PRNewswire/ -- The P.A.S.C.A.L. Foundation führt in Zusammenarbeit mit ihren internationalen Partnern im Laufe des Jahres 2021 mehrere exklusive NFTs, IPs und NFT-bezogene Projekte für wohltätige Zwecke ein. In diesem Zusammenhang wird die Stiftung das NTF P.A.S.C.A.L. veröffentlichen, das Erste von vielen. Das Debütprojekt steht für „Play A Song Change A Life" und umfasst ein Album mit zehn Liedern aus der Zusammenarbeit von zehn internationalen DJs, Produzenten, Aufnahmekünstler und zehn Digitalkünstlern.