The P.A.S.C.A.L. Foundation lanceert NFT-projecten voor het goede doel

Non-fungible tokens, ook bekend als NFT's, transformeren digitale kunstwerken en andere verzamelobjecten in unieke, verifieerbare activa die gemakkelijk verhandeld kunnen worden op de blockchain.

Veilinghuis Christie's verkocht onlangs het allereerste NFT-kunstwerk ooit - een collage van afbeeldingen van digitale kunstenaar Beeple - voor maar liefst 69,3 miljoen dollar. Het concept heeft ook zijn weg gevonden naar de media- en entertainmentwereld, waarbij influencer Paul Logan, Rapper Tory Lanes, Artist Grimes en DJ Don Diablo ook honderdduizenden tot miljoenen dollars binnenhaalden voor hun NFT-lanceringen.

The P.A.S.C.A.L. Foundation gaat een stapje verder met de lancering van de eerste van vele NFT-lanceringen om creatieve wezen en behoeftigen in verschillende delen van de wereld te helpen. De stichting biedt hulpmiddelen, mentorschap en onderwijs op het gebied van duurzaamheid, gezondheidszorg, voeding, landbouw en ondernemerschap om deze kinderen bij te staan tijdens hun reis c.q. overgang van kindertijd naar de volwassenheid.

"Onze betrokkenheid bij NFT's als een manier om iets terug te geven door middel van kunst en muziek, is de oplossing voor de toekomst. Internationale beroemdheden, artiesten en merken die samenwerken om deze kinderen te helpen, is slechts het begin van grotere ontwikkelingen die gaan komen", aldus voorzitter en medeoprichter van The P.A.S.C.A.L. Foundation Stef van der Velde.

De unieke P.A.S.C.A.L. NFT zal voor de veiling worden tentoongesteld via een speciaal ontwikkeld NFT 'Virtual / VR Art Museum'.

De stichting heeft plannen aangekondigd om verschillende andere NFT-projecten uit te brengen, waaronder 'DIVERSITY KIDS', zeven beperkte anime-personagekaarten in beperkte oplage met zeven personages uit een toekomstige animatieserie voor kinderen, en 'SAVE THE SCENE', een speciaal muzikaal- en kunstinitiatief dat is opgezet om wereldwijde bewustzijn, eenheid, alternatieve financiële oplossingen en hulp te genereren voor de elektronische muziekscene, zijn dj's, clubs, live-evenementen, festivals en personeel tijdens en na de Covid-19-pandemie.

Ga voor meer informatie naar: www.thepascalfoundation.org.

