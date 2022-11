Fundo para Pandemias do G20 mudará a situação da saúde global para melhor

SIDNEY, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Global Infrastructure Hub dá as boas-vindas ao lançamento do Fundo para Pandemias do G20, que tratará da prevenção, preparo e resposta a pandemias, principalmente em países vulneráveis, de acordo com Marie Lam-Frendo, CEO do GI Hub.

"A pandemia da COVID-19 nos mostrou que, em todo o mundo, os países estavam tragicamente despreparados para gerenciar uma crise de saúde global.

"O Fundo para Pandemias do G20 ajudará a garantir financiamentos suficientes, de longo prazo e melhor coordenados para a prevenção, preparo e resposta a pandemias e para fortalecer a capacidade dos sistemas de saúde dos países de baixa e média renda.

Investimentos são cruciais

"A resposta global inadequada à COVID-19 foi o resultado de décadas de subinvestimento nos sistemas e infraestruturas de saúde.

"Apesar do recente crescimento modesto, resultante de atividades de controle da pandemia, os investimentos privados em infraestrutura de saúde estão em tendência de queda há anos, o setor social (que inclui hospitais) representou apenas 6% do total de investimentos privados em projetos de infraestrutura de 2010 a 2020.

"Investimentos adequados em infraestrutura são cruciais para a melhoria da capacidade do sistema de saúde e da resposta e gestão da pandemia. Isto acontece principalmente nos mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento, onde os níveis mais baixos de infraestruturas existentes agravam as dificuldades relativas à capacidade de responder a pandemias.

Solução para grandes lacunas na previsão de financiamentos

"É reconfortante ver a comunidade internacional unir-se com vontade política e consenso para lançar o Fundo para Pandemias - isso é uma prova do multilateralismo, mesmo em tempos difíceis.

Parabenizo a liderança da Indonésia e da Itália, por meio de suas presidências individuais no G20, por desenvolverem e lançarem o Fundo para Pandemias e conseguirem os doadores fundadores e atuais.

"Vejo esse passo como uma oportunidade de ouro para a prevenção de pandemias, estratégias de resposta e sistemas de saúde serem fortalecidos nos países onde são mais necessários.

"Estamos prontos para apoiar o G20, em nosso papel como sua entidade de infraestrutura dedicada, para garantir que essa oportunidade desenvolva resiliência e melhore o preparo para pandemias, principalmente em países com baixos investimentos em infraestrutura de saúde."

